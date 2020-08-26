Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Сервис «Работа.ру» запустил чат-бот с технологией искусственного интеллекта для быстрого поиска работы. Бот, который назвали RaBotik, уже помогает пользователям в приложении для общения Viber. Согласно недавнему исследованию «Работы.ру» и Viber, каждый десятый житель России (11%) предпочитает искать лучшие предложения о работе именно в мессенджерах.

Чат-бот RaBotik поможет найти подходящие предложения о работе по следующим критериям: желаемая должность, город поиска, зарплата, опыт и график работы. Для поиска работы на комфортном расстоянии от дома чат-бот будет автоматически определять геолокацию. Весь процесс поиска будет производиться прямо в приложении, а привлекательные вакансии можно будет сразу сохранять или быстро делиться ими с коллегами и друзьями для обсуждения. Искать работу со смартфона будет быстрее и удобнее в любом месте и в любое время. В скором времени в чат-боте, помимо поиска вакансий, появится возможность создания резюме.

«Миссия сервиса «Работа.ру» — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Мы внедряем технологии машинного обучения, которые существенно минимизируют сроки как на поиск работы, так и по подбору персонала с нужным бэкграундом. Чат-бот RaBotik поможет, не выходя из популярных мессенджеров, находить работу и обсуждать понравившиеся вакансии с друзьями и коллегами», — сказал директор по продукту сервиса «Работа.ру» Алексей Захаров.

При создании чат-бота, команда сервиса «Работа.ру» старалась создать максимально полезный для соискателей инструмент поиска вакансий: в разработке используются современные уникальные технологии понимания естественного языка, основанные на правилах и машинном обучении. Сейчас RaBotik понимает речь пользователя, распознает названия всевозможных профессий и конвертирует запросы пользователей по зарплате в разных валютах в рубли. Работа чат-бота постоянно совершенствуется: он записывает пользовательские сценарии и обучается, чтобы избегать повторных предложений и совершенствовать коммуникацию.

«Наше совместное исследование с сервисом «Работа.ру» показало, что для поиска работы люди используют сразу несколько инструментов. Всё чаще они опрашивают знакомых, подписываются на различные рассылки, мониторят подборки вакансий в мессенджерах и социальных сетях. Это не менее эффективно и гораздо комфортнее. Теперь для поиска подходящих вакансий достаточно просто открыть новый чат-бот Работы.ру в Viber, а там, возможно, вас уже будет ждать вакансия от компании мечты», — отметила старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Мигаль.

Другие материалы рубрики

Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее, чем раньше

«Ростех» строит российского «убийцу» Zoom

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео

«Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"