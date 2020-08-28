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«Связной» запустил страхование автомобилей

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«Связной» запустил продажу ОСАГО в своей розничной сети и в интернет-магазине.

Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в любой магазин «Связного» с необходимым набором документов: паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта. После чего сотрудник магазина поможет клиенту подобрать выгодный вариант. Процесс оформления займет не более 15 минут. Срок действия полиса ОСАГО составляет 12 месяцев.

Оформить полис можно и на сайте ритейлера. Программа сама рассчитает стоимость полиса и подберет предложения от нескольких страховых компаний: «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Альфастрахование», «Согласие» и других. Для расчета стоимости полиса клиенту не нужно заполнять множество анкет на разных сайтах страховых компаний. Он делает это только один раз на сайте «Связного». Для удобства программа выводит рейтинг страховых компаний, стоимость полиса и наличие офиса компании в регионе, где проживает клиент.

Для получения полиса не нужно приезжать в офис страховщика. Все можно сделать не выходя из дома, а сам полис получить на электронную почту. Также появляется возможность дополнительно приобрести необходимые товары для своего автомобиля на сайте «Связного».

«Сегодня наша розничная сеть и интернет-магазин предоставляют клиентам не только возможность приобрести последние технологичные новинки, но и получить широкий комплекс финансовых услуг, а теперь еще и услугу по страхованию автомобиля. Запуск продажи ОСАГО в нашей сети стал возможным благодаря разработке уникального собственного продукта –брокера, который успешно влился в нашу экосистему сервисов», – отметил Максим Следков, вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании «Связной».

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