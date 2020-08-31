«Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum

Зарубежные интернет-магазины, подключенные к международному провайдеру электронной коммерции Connectum, теперь могут принимать карты «Мир» при оплате на их сайтах онлайн в четырех валютах – рублях, фунтах стерлингов, долларах и евро. Расчетным банком для нерезидентов–участников ПС «Мир» выступил банк ВТБ.

«Компания Connectum рада сообщить о старте сотрудничества с новым партнером – процессинговой компанией «Мультикарта», которая предоставляет широкий спектр услуг, в том числе процессинг банковских карт различных международных платежных систем, включая «Мир» и UPI. Нам всегда важно иметь надежных партнеров, чтобы предлагать клиентам максимально качественный сервис. Со стартом сотрудничества с «МультиКартой» наши клиенты получили возможность принимать платежи по картам «Мир» и в скором времени смогут делать это и по картам UPI. Совместная работа с новым партнером будет способствовать нашему дальнейшему развитию, постановке и достижению новых целей» – сказал Эдгарс Ласманис, основатель и генеральный директор Connectum.

«Мы совместно с платежной системой «Мир» и банком ВТБ реализовали проект, который способствует распространению российского эквайринга на международной арене. Теперь список международных интернет-магазинов, где россияне смогут оплатить свои покупки картами «Мир», расширился - и это новый, важный шаг в развитии электронной коммерции», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир», сказал: «Расширение международного приема карт «Мир» – один из ключевых приоритетов для нас как платежной системы. Мы работаем в этом направлении как с национальными платежными системами других стран, так и с другими участниками рынка платежных услуг. Сотрудничество с Connectum и «Мультикартой» позволяет нам увеличить число популярных у россиян зарубежных интернет-магазинов, которые принимают карты «Мир».

Ранее «Мультикарта» реализовала подобные проекты с российскими платежными провайдерами электронных платежей (более 40 подключений c iPSP), такими как Assist, Uniteller, Payture, GateLine, PayU, Paymo, Netpay, «MOBI.Деньги», «Деньги.Мэйл.ру» и др. В рамках этих проектов было подключено более 6 тыс. терминалов электронной коммерции в России для работы с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир».

Connectum стал первым международным платежным провайдером, с которым удалось реализовать подобный проект. В ближайшее время планируется его подключение к еще одной платежной системе – Union Pay.