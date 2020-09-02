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Gett запустит водное такси в партнерстве с AnyShips

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Сервис по заказу такси и доставки Gett и международный сервис по аренде водного транспорта AnyShips объявили о запуске водного такси: 7 сентября 2020 г. оно начнет работу в Санкт-Петербурге. Заказать шестиместный катер можно будет прямо в приложении Gett или AnyShips: понадобится только указать причал, откуда начинается поездка. Всего будет доступно около 100 причалов.

«Глобальная стратегия Gett — разработать SaaS-платформу и стать единым окном для заказа любых видов транспорта. Катер для поездки с ветерком, лимузин на праздник, минивэн для больших компаний — если нужно куда-то ехать, мы всегда к вашим услугам. Неудивительно, что мы стали первым в России сервисом по заказу такси, который подключил услугу водных перевозок прямо в приложении», — сказал Анатолий Сморгонский, генеральный директор Gett в России.

«Задача AnyShips — предложить городу не просто прогулочный аттракцион, а полноценную альтернативу наземному транспорту: в хорошую погоду от Петропавловской крепости до центра можно будет добраться без пробок и с комфортом даже в час пик», — отметили Аркадий Пекаревский и Георгий Кожуховский, основатели сервиса AnyShips.

В тестовом режиме сервис будет доступен до конца навигационного сезона 2020. Оформить поездку можно за полчаса до начала. Стоимость минимального маршрута составит 3000 руб. на шесть человек за 30 минут поездки. В следующем навигационном сезоне цены планируют снизить.

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