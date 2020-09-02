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«МТС Касса» и облачный сервис «Мое дело» помогут малому бизнесу вести бухгалтерию

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МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила об интеграции «МТС Кассы» и бухгалтерского облачного сервиса «Мое дело». У предпринимателей появилась альтернатива бухгалтеру в штате, возможность автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС, а также гибкие настройки программы лояльности.

«Многие начинающие бизнесмены не обладают специальными знаниями и не имеют возможности нанять бухгалтера в штат. Интеграция "МТС Кассы" и интернет-бухгалтерии "Мое дело" поможет экономить деньги и время при работе с отчетностью. Сервис адаптирован под обычных пользователей и является альтернативой услугам бухгалтера. Интеграция закрывает основные потребности малого бизнеса: кассовое обслуживание, товарный учет, интеграция с интернет-магазином – и все это в одном окне», — сказал менеджер продукта «МТС Кассы» Константин Солдатов.

Интеграция «МТС Кассы» и сервиса «Мое дело» обеспечивает обмен информацией между системой онлайн-кассы и интернет-бухгалтерией. Все данные о поступлениях, продажах и выручке выгружаются из товароучетной системы «МТС Кассы» в сервис «Мое дело». Это позволяет свести необходимость «ручных операций» к минимуму — товары, документы прихода, данные о кассовых сменах выгружаются в «Мое Дело» и формируют бухгалтерскую отчетность. Для работы с сервисом не требуется специальных знаний, достаточно вовремя заводить первичную документацию в облачную бухгалтерию. На данный момент интеграция доступна всем пользователям «МТС Кассы» в рамках тарифа «Профи» и услуги «Касса напрокат».



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