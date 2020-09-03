Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября

Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября.

Участники

Основная экспозиция развернется на демо-странице сайта, там же работы можно будет приобрести, а сейчас доступна опция подачи заявки на участие.

Список участников и партнеров будет опубликован после 30 сентября 2020 г. Идейным вдохновителем проекта выступил цифровой художник и исследователь Кирилл Рейв. Куратором и консультантом – XR-художник и IT-предприниматель Денис Семенов, куратором VR-выставки стал Илья Домнин, известный по проектам Classic Electric и «043». Визуализацию VR-пространства подготовит Дмитрий Демаков и AR/VR-лаборатория BOXGLASS, XR-скульптуры серии «7 маяков будущего» представит студия Mont Design и его основатель Анна Монт.

Международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября

В рамках Disartive состоится презентация самой ожидаемой видеоигры с реалистичным визуальным решением, Atomic Heart от проекта MUNDFISH. После гостям продемонстрируют концепции коллекционного game art.

Партнеры

Ключевой партнер проекта – компания «ЛАНИТ-Интеграция».

В том числе, среди партнеров цифровая онлайн-платформа для выставок и продаж цифрового искусства V-ART. Консультантом в подготовке деловой и арт-программы стало международное агентство TAtchers' ART Management, партнерами трансляции и офлайн-событий выступят: технопарк «Сколково», отель «Националь», парк VR-аттракционов ARENA SPACE, ассоциация искусственного интеллекта АЛРИИ, со-основатель и партнер Disartive, phygital-платформа ARROUND.WORLD.

Партнером Премии NEW MEDICI стал велнесс-клуб NEBO, который не только разместит на своей площадке скульптуры участников в дополненной реальности, но и заявил о готовности приобрести работу для декорации пространства на тему «НЕБО».

Даты

26 октября, 15.00 - ОНЛАЙН, Технопарк «Сколково», NEBO - WELLNESS CLUB, OKO TOWER

Открытие сайта и начало ярмарки, начало деловой программы и трансляций.

29 октября – «НАЦИОНАЛЬ»

Финал Премии для молодых художников и создателей цифрового контента NEW MEDICI;

Аукцион с участием хедлайнеров – ART TIME;

Прием в честь запуска проекта DISARTIVE OFF/ON.

30 октября - ARENA SPACE

Вечеринка Disartive Digital Night Out

С 26 октября выставка участников Премии NEW MEDICI на территории велнесс-клуба NEBO, в башне ОКО. Тема «НЕБО».

Подать заявку на участие и ознакомиться с программой можно на сайте проекта Disartive и на Facebook.

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Генеральный информационный партнер DISARTIVE – CNews. Информационные партнеры: FirkLog, Умная Страна, Buro 24/7, Connect Wit, АртМосковия, Культурования, МузееМания, Афиша. Комсомольская Правда.