«Корус Консалтинг» создал B2B-портал для дистрибьюторов компании «Газпромнефть – Смазочные материалы»

ГК «Корус Консалтинг» завершила разработку и внедрение B2B-портала с личным кабинетом в компании «Газпромнефть – Смазочные материалы» в рамках проекта по улучшению качества сервиса при взаимодействии с дистрибьюторами. Новый онлайн-сервис для контрагентов производителя позволил оптимизировать процессы планирования и заказа продукции. Партнеры компании получили инструмент для управления закупками онлайн.

Объемы продукции, которые реализует «Газпромнефть – СМ», предполагают работу с большим количеством данных, включенность в процесс продаж различных подразделений и большое количество партнеров. Чтобы оптимизировать процессы было решено разработать единую платформу, которая перевела бы взаимоотношения «Газпромнефть – СМ» с дистрибьюторами на принципиально новый уровень – личный кабинет контрагента, который упростил бы коммуникацию, предоставил бы эффективные инструменты для взаимодействия и в режиме реального времени отображал бы историю взаимоотношений и актуальные статусы заказов. Для создания B2B-портала была привлечена ГК «Корус Консалтинг» – ей предстояло автоматизировать процесс закупок смазочных материалов с привязкой к планированию производства.

В рамках проекта сотрудникам «Корус Консалтинг» требовалось не только спроектировать инструмент, но и интегрировать его в существующую ИТ-инфраструктуру «Газпромнефть – СМ», обеспечить обмен данными между различными системами. Все это в целом сделало проект масштабным и сложным в реализации. Личный кабинет дистрибьютора для «Газпромнефть – СМ» был создан на базе платформы «1С-Битрикс: Enterprise» и решения «Korus | B2B-Портал».

Личный кабинет контрагента в онлайн-площадке охватывает все сквозные процессы продаж: от планирования потребности до конечного исполнения закупок. Прием, оформление и согласование заявок на продукцию происходит в онлайн-режиме, 24/7, что позволяет более точно планировать объемы производства.

Для упрощения работы в сервисе созданы шаблоны прогнозных заявок на будущие периоды и функция повтора заявок из истории. Дистрибьюторы также получили возможность следить за статусом выполнения заявок, отслеживая информацию о согласованных объемах в режиме реального времени. Специальные опции позволяют им самостоятельно законтрактовать продукцию и сформировать разнарядку на доставку. Также стало проще контролировать финансовые показатели, получать информацию по каждому договору и подавать гарантийные письма об оплате продукции. В личном кабинете дистрибьютора доступна отчетность о плане/факте по заявленной, согласованной, законтрактованной и отгруженной продукции.

Уникальной функциональностью личного кабинета стала возможность подавать заявку на планирование потребности, самостоятельно создавать проекты дополнений к договору, а также оформлять разнарядки на конкретные виды транспорта. Кроме того, система позволяет резервировать нераспроданные остатки – в результате дистрибьютор может оформить заявку на оставшуюся продукцию по выгодной цене.

Новый B2B-портал «Газпромнефть – СМ» интегрирован с системой коммерческого учета. Новым инструментом будут пользоваться более 70 дистрибьюторов и 20 специалистов отдела клиентского сервиса.

«Это уникальный опыт для рынка e-commerce – мы автоматизировали сложные процессы продаж и планирования производства нефтепродуктов. Более того, проекты такого масштаба единичны даже в мировой практике. Приятно подчеркнуть, что это решение было создано на базе нашего коробочного B2B-портала. При этом мы значительно его доработали. Теперь функциональность нашего продукта соответствует потребностям достаточно новой отрасли для e-commerce», – отметила Анастасия Гусакова, директор по консалтингу ГК «Корус Консалтинг».

«Новый личный кабинет сделал взаимоотношения с нашими дистрибьюторами более прозрачными и управляемыми. Мы ожидаем, что это позволит увеличить эффективность продаж и снизить дебиторскую задолженность. Контрагенты компании уже оценили новые онлайн-инструменты, а мы планируем и дальше развивать проект – на очереди автоматизация портрета формирования дистрибьютора, добавление отчетности, нужной для дистрибьютора, такой как исполнение бизнес-плана, а также настройка подачи и контроля исполнения обязательств в рамках гарантийных писем», – скзала Айгуль Литвинова, руководитель проекта DMRS «Газпромнефть – Смазочные материалы».