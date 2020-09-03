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«Вымпелком» приобрел оператора связи «Вестколл»

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«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о приобретении 100% ООО «Вест Колл Лтд» – одного из ведущих независимых операторов Москвы, оказывающего широкий спектр услуг фиксированной связи под брендом «Вестколл». Данная сделка позволит усилить позиции «Вымпелкома» на высоконкурентном столичном рынке услуг широкополосного доступа в интернет.

«Вымпелком» получил все необходимые для сделки разрешения, предусмотренные корпоративными процедурами. Сделка также была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

В качестве следующего шага «Вымпелком» планирует объединить усилия с «Вестколл» в целях дальнейшего развития проектов компании и максимизации синергии от взаимодействия двух операторов. При этом со всеми партнерами и клиентами «Вестколл» продолжит работать в прежнем режиме.

Арташес Сивков, первый исполнительный вице-президент «Вымпелком», сказал: «Приобретение «Вестколл» позволит существенно укрепить позиции «Вымпелком» на стратегически важном для компании столичном рынке фиксированных услуг. В приоритете «Билайн» – улучшение портфеля предложений для своих клиентов, компания нацелена на расширение портфеля услуг для малых и крупных предприятий как в сегменте традиционных услуг, так и в части новых цифровых решений. И сделка полностью соответствует этому подходу».

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