«Вымпелком» приобрел оператора связи «Вестколл»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о приобретении 100% ООО «Вест Колл Лтд» – одного из ведущих независимых операторов Москвы, оказывающего широкий спектр услуг фиксированной связи под брендом «Вестколл». Данная сделка позволит усилить позиции «Вымпелкома» на высоконкурентном столичном рынке услуг широкополосного доступа в интернет.

«Вымпелком» получил все необходимые для сделки разрешения, предусмотренные корпоративными процедурами. Сделка также была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

В качестве следующего шага «Вымпелком» планирует объединить усилия с «Вестколл» в целях дальнейшего развития проектов компании и максимизации синергии от взаимодействия двух операторов. При этом со всеми партнерами и клиентами «Вестколл» продолжит работать в прежнем режиме.

Арташес Сивков, первый исполнительный вице-президент «Вымпелком», сказал: «Приобретение «Вестколл» позволит существенно укрепить позиции «Вымпелком» на стратегически важном для компании столичном рынке фиксированных услуг. В приоритете «Билайн» – улучшение портфеля предложений для своих клиентов, компания нацелена на расширение портфеля услуг для малых и крупных предприятий как в сегменте традиционных услуг, так и в части новых цифровых решений. И сделка полностью соответствует этому подходу».