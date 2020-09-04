«Яндекс.Драйв» войдет в состав группы компаний «Яндекс.Такси»

«Яндекс» объявил о том, что каршеринг «Яндекс.Драйв» станет частью группы компаний «Яндекс.Такси». Интеграция позволит сервисам совместно развивать общие для них технологии безопасности и совершенствовать систему управления парком автомобилей, а также откроет новые возможности для пользователей и партнёров. Команда «Драйва» под руководством Антона Рязанова продолжит работать над сервисом каршеринга и мобильным приложением «Яндекс.Драйв».

В недавно вышедшем приложении Яндекс Go, которое пришло на смену приложению «Такси», уже появилась возможность выбрать и забронировать машину «Яндекс.Драйва». Благодаря этому у пользователей стало больше вариантов добраться из одной точки в другую, доступных в одном приложении. Они могут взглянуть на карту и решить, на чём сейчас удобнее доехать в нужное место: на такси или на каршеринге.

Интеграция «Драйва» позволит водителям, подключенным к Яндекс Go, на короткий срок арендовать машины каршеринга. Сейчас в Москве уже идёт такой эксперимент: водители могут брать в аренду машины премиальных классов в «Яндекс.Драйве» для перевозки пассажиров. Это удобно — все автомобили «Драйва» застрахованы, заправлены, помыты и тщательно продезинфицированы, за них не нужно оставлять залог, а ещё их не нужно возвращать в парк — можно оставить на любой городской парковке.

Объединение сервисов будет полезно и паркам-партнёрам. Большой опыт команды «Яндекс.Драйва» по удалённому управлению парком автомобилей позволит «Яндексу» предложить партнёрам новый продукт — комплексную систему управления парком. С её помощью можно автоматизировать многие процессы, например, контроль за состоянием автомобилей, учёт заправок, моек, парковок, а также усовершенствовать технологии безопасности, с точностью определять местоположение машины и получать доступ к автомобилю без ключа. Всё это можно сделать благодаря установке телематической системы в автомобили парков — аналогичным образом телематика уже работает в «Драйве».

«Яндекс.Драйв» запустился в феврале 2018 года. На сегодняшний день это самый популярный каршеринг в России и крупнейший в мире по размеру автопарка — 16 000 автомобилей разных марок: от VW Polo и Škoda Rapid до Volvo XC60 и Mercedes E200, электромобилей Nissan Leaf и грузовых минивэнов. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 73 миллионов поездок. «Драйв» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.