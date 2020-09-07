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Спецпроекты

Neti разработала мобильное приложение для партнеров ГК АБД

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Специалисты ИТ-компании Neti создали личный кабинет для риелторов и агентств недвижимости, а также интегрировали сервис с ИТ-системами застройщика. Разработка мобильного приложения для партнеров — это первый этап новой цифровой экосистемы застройщика ГК АБД.

Новый сервис уже сейчас позволяет риелторам и агентствам недвижимости из Татарстана и других регионов России работать с объектами застройщика в цифровом формате. Партнеры могут формировать готовые предложения для клиентов прямо на своем мобильном устройстве.

Личный кабинет партнера — один из основных элементов нового цифрового окружения ГК АБД. Осенью 2019 г. застройщик запустил масштабный процесс цифровой трансформации. В ходе открытого тендера компания Neti была выбрана исполнителем этого этапа работ из 26 претендентов.

Специалисты Neti подготовили первые версии мобильных приложений для платформ iOS и Android, а также разработали дизайн интерфейса и создали опорную инфраструктуру на стороне заказчика. Новый личный кабинет был полностью интегрирован с информационными системами по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) и учету объектов недвижимости. Благодаря этому уже сейчас риелторы могут получить информацию о доступных объектах, сделать заявку и отправить документы на предварительное оформление прямо со своего мобильного устройства. Также была предусмотрена возможность публикации новостей и акций, которые отображаются в мобильных приложениях пользователей.

Ключевым фактором комфорта стала возможность входа в сеть компании без участия консультантов. Риелторам достаточно просто скачать мобильное приложение, изучить объекты, узнать условия и сразу же работать с потенциальными покупателями. Для менеджеров и руководителей агентств был предусмотрен более подробный веб-интерфейс, в котором представлено больше аналитики, показателей и результатов работы сотрудников по объектам ГК АБД.

В настоящее время почти все партнеры компании в Татарстане перешли на работу через новый личный кабинет. Также расширилось сотрудничество с представителями ГК АБД в других регионах, которые получили возможность предлагать объекты застройщика в удобном цифровом формате и подавать заявку на оформление дистанционно.

«Мы хотели создать единый цифровой опыт для наших партнеров и клиентов, заложить основу цифровой платформы с перспективами дальнейшего развития. Поэтому от специалистов Neti требовалась разработка одновременно дизайна приложения, его функциональных возможностей и соответствующего бэкенда. Объем работ был большим, я очень рада что команде Neti удалось решить все эти задачи в срок и с нужным качеством», — отметила Камилла Харт, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости ГК АБД.

После успешного завершения первого этапа проекта разработчики Neti приступили к подготовке расширенного релиза приложения. Ожидается, что уже осенью партнеры также смогут работать в удобном цифровом формате с коммерческой недвижимостью — офисами, магазинами, парковочными местами, получать отображение объектов в формате «шахматки», находить ЖК на карте, а также отправлять презентацию клиенту по ЖК и квартирам с предварительными расчетами в один клик. Кроме этого, в приложении появится ипотечный калькулятор с возможностью отправки заявку на рассмотрение сразу в несколько банков и онлайн-чат для оперативной связь с консультантами ГК АБД.

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