«Одноклассники» запустили меню ссылок для групп

Социальная сеть «Одноклассники» представила новый вид оформления групп — меню ссылок, которое позволяет структурировать информацию для пользователей. Новый инструмент даст брендам возможность наглядно демонстрировать услуги, товары, видео, фото, популярные темы или приложения.

Меню ссылок представляет собой подборку карточек над лентой с новостями. Каждая карточка содержит персональную обложку и ссылку на определенный раздел соцсети. Ссылки позволяют выделить важные разделы в группе: товары, плейлисты, определенные публикации, видеоканалы и фотоальбомы. А обложки карточек подчеркнут уникальный дизайн страницы и повысят визуальную привлекательность группы.

Новый инструмент позволяет максимально кастомизировать группы и страницы. Пользователи ОК теперь смогут привлекать внимание к тем блокам, которые важны для развития бизнеса или авторского контента. Администраторы и супермодераторы групп могут самостоятельно настраивать как дизайн обложек, так и текст, и ссылки меню. Изменить оформление, название и порядок элементов можно в любой момент. Однако все ссылки должны вести на внутренние страницы ОК, внешние сайты использовать в меню нельзя.

Новое меню уже доступно на всех платформах: в десктопной и мобильной версии соцсети, а также приложениях ОК для Android и iOS. Чтобы подключить новый инструмент, в настройках группы нужно перейти в раздел «Вид профиля» и добавить необходимые блоки.

ОК предоставляют группам все более широкий набор инструментов для общения с подписчиками и клиентами. В частности, недавно соцсеть запустила сообщения для администраторов групп в мобильных приложениях, ранее — возможность проводить видеоконференции до 100 собеседников, в том числе без регистрации в соцсети с помощью ссылки-приглашения, а также демонстрировать экран, транслировать и записывать звонки.