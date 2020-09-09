Cstore и «Дампродам» запустили онлайн-обмен старых беспроводных наушников Apple AirPods на новые

Cstore, монобрендовый магазин техники Apple формата Apple Premium Reseller, совместно с сервисом «Дампродам» запустил онлайн-обмен старых Apple AirPods на новые. Воспользоваться услугой на сайте c-store.ru могут жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Время от заявки на сайте до совершения самой сделки занимает 90 минут. Пользователь может самостоятельно определить стоимость старых AirPods с помощью онлайн-калькулятора на сайте Cstore, а также бесплатно вызвать специалиста сервиса. После завершения сделки клиент получает электронный сертификат на покупку техники, которым можно воспользоваться во всех розничных магазинах Cstore.

В рамках trade-in принимаются Apple AirPods 1, Apple AirPods 2 (кейс с беспроводной зарядкой или без), Apple AirPods Pro. Наличие аксессуаров (коробка и кабель) повышает цену AirPods.

«Расширение возможностей по trade-in позволит еще большему количеству покупателей обновить свои устройства из экосистемы продуктов Apple. Теперь в Cstore можно обменять не только iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch, но и уже полюбившиеся всем беспроводные наушники Apple AirPods, спрос на которые в России растет с каждым годом. Мы рассчитываем, что услуга будет востребована у наших клиентов», –– отметила руководитель проекта Cstore Юлия Манзюк.

«В этом году объем продаж AirPods заметно увеличивается –– «Мы включили AirPods в нашу онлайн-программу trade-in, так как это один самых «мобильных» продуктов: их часто теряют и покупают новые, либо заменяют старые модели на новые из-за износа аккумулятора. Плюс — это очень простое устройство для выбора клиентом: например, iPhone часто требует размышления по модели и цвету, а в данном случае простота выбора очевидна», –– сказала сооснователь сервиса «Дампродам» Елена Богатырева.