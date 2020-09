«Яндекс.Маркет»: россияне стали больше тратить на приставки и игры для консолей

Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на товары для геймеров и рассказали, как менялся пользовательский интерес к категории в этом году. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 7 сентября 2020 г.

Традиционно пик спроса на игровые приставки на «Яндекс.Маркете» приходится на конец года: на «черную пятницу» в конце ноября и накануне Нового года. В этом году ажиотажный спрос на приставки был в апреле и мае, а пик пришелся на 2 апреля — тогда за две недели количество переходов на предложения консолей в интернет-магазины выросло более чем на 60%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за время режима самоизоляции россияне интересовались категорией почти в два раза чаще.

Кроме того, эксперты «Маркета» зафиксировали аномальный спрос и на уцененные предложения игровых приставок — спрос в начале апреля (по сравнению с началом марта) вырос почти в четыре раза. Эксперты сервиса связывают это с тем, что многие покупали приставки на период самоизоляции и не хотели тратить много денег.

Весенний ажиотаж повлиял на текущий спрос — сейчас интерес к категориям консолей и игр снизился по сравнению с сентябрем прошлого года.

Самой популярной игровой приставкой стала Sony PlayStation 4 Pro со средней стоимостью около 33 тыс. руб., а топ-5 консолей этого года выглядит так: Sony PlayStation 4 Pro; Sony PlayStation 4 Slim; Nintendo Switch; Microsoft Xbox One X; Microsoft Xbox One S.

В целом пользователи чаще всего интересовались игровыми приставками от Sony — 64% пользовательских переходов пришлось на предложения устройств этого бренда. Второе место заняли консоли от Microsoft (21%), а третье — от Nintendo (15%). Потратить на покупку игровой консоли россияне готовы около 24 тыс. руб., что на 4 тыс. больше, чем в 2019 г.

Несмотря на повышенный интерес к категории во время режима самоизоляции, пик спроса на игры на «Яндекс.Маркете» пришелся на 19 июня — день выхода The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II»). Тогда за неделю количество переходов на предложения игр выросло более чем на 95%.

Самой популярной игрой за исследуемый период стала Red Dead Redemption 2, а новинке этого лета — «Одни из нас: Часть II» — также удалось занять место в топ-5. Так выглядит пятерка наиболее популярных игр этого года: Red Dead Redemption 2; FIFA 20; Grand Theft Auto V; «Одни из нас: Часть II»; Minecraft.

В целом наибольшей популярностью у пользователей «Яндекс.Маркета» пользовались игры от Sony — на долю таких предложений пришлось 15% пользовательских кликов. Далее следовали игры от Electronic Arts (13%) и Rockstar Games (10%). Чаще всего россияне предпочитали играть в экшн — 39% пользовательских переходов пришлось на игры такого жанра. На втором месте приключения (9,4%), а на третьем — шутеры (9,2%).

За последние полгода россияне чаще всего искали предложения игр на «Яндекс.Маркете» за 2,1 тыс. руб. — это на 300 руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.