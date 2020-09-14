«Ростех» открыл доступ к «Электронной бирже мощностей» для внешних участников

«Ростех» объявил об открытии доступа к «Электронной бирже мощностей» для организаций, не входящих в контур госкорпорации. Онлайн-сервис холдинга «Росэлектроника» помогает оперативно найти технологических партнеров и построить цепочки для кооперации сразу с несколькими предприятиями. Площадку уже используют более 100 предприятий, сумма размещенных заказов превысила 2,6 млрд руб.

«Биржа мощностей» была запущена в 2019 г. для организаций «Ростеха». Платформа позволяет разместить заявку на производство промышленной продукции, выбрать исполнителя и заключить контракт на аутсорсинг. Свои услуги на бирже предлагают 110 предприятий. Они специализируются, в частности, на приборостроении и радиоэлектронике, разработке телекоммуникационных средств и средств связи, создании автоматизированных систем и вычислительной техники.

Исполнителями могут стать компании, обладающие собственным производством, прошедшие проверку и подтвердившие наличие заявленных компетенций. «Биржа мощностей» осуществляет обработку заказа, упрощает подбор оптимальных производственных площадок для его выполнения и выстраивание кооперационных цепочек между несколькими предприятиями. Благодаря использованию платформы сроки подбора подходящего исполнителя сокращаются вдвое – в среднем поиск занимает от трех до пяти рабочих дней.

«"Электронная биржа мощностей" способствует развитию перспективных технологических партнерств на наиболее выгодных условиях. Опыт эксплуатации платформы показал, что по ряду заказов система позволяет снижать начальную закупочную цену в среднем на 30%. Теперь подключиться к сервису, размещать и брать на исполнение заказы смогут любые организации, обладающие необходимыми компетенциями и имеющие соответствующие производственные мощности», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

За время эксплуатации системы наиболее востребованными услугами стали работы по механической обработке, изготовлению и сборке изделий по чертежам, гальванике, а также изготовлению и монтажу печатных плат. Для размещения заявки необходимо предоставить техническое задание, указать сроки и сумму контракта. После изучения технических требований к изделию потенциальные исполнители направляют свои предложения заказчику. Выбрать исполнителя можно по рейтингу, который формируется на основе отзывов об уже выполненных работах.

Якорными заказчиками «Электронной биржи мощностей» сегодня являются предприятия холдинга «Росэлектроника», концерна «Автоматика», Объединенной авиастроительной корпорации и другие организации, входящие в госкорпорацию.

Для подключения к сервису необходимо пройти регистрацию на официальном сайте «Электронной биржи мощностей».