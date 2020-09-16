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Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая

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Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «Проверка контрагента».

Проверка осуществляется через платформу «Синьхуа» по государственным реестрам КНР, корпоративной базе данных Qichach и базе данных судебных решений OpenLaw.

«Мы обслуживаем тысячи малых и средних предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Проверка иностранного партнера и снижение возможных рисков, прежде всего рисков мошенничества и юридических, является крайне актуальной задачей. Использование сервиса по проверке китайских контрагентов — это быстрый способ получить сведения о потенциальном партнере. Он поможет клиентам банка «Открытие» проверить юридические данные о компании, уполномоченных лицах и учредителях перед тем как заключить контракт и совершить необходимые платежи», – сказала заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие» Татьяна Асмаковец.

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