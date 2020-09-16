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BotCreators разработали чат-ботов, разговаривающих фразами Пушкина, Ломоносова, Екатерины Второй и Раневской

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

BotCreators разработала чат-боты известнейших русских личностей: Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Екатерины Второй и Фаины Раневской. Боты созданы по заказу Института развития интернета и представлены в тематических сообществах «Вконтакте».

Проект сообществ исторических личностей был создан в партнерстве с компанией Mail.ru (сеть «Вконтакте»). Всего для проекта было создано четыре исторических сообщества: Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, Екатерины Второй и Фаины Раневской. Каждый из указанных персонажей ведет свой личный блог, рассказывая о событиях в своей жизни доступным языком.

При ведении блогов используются видео-и фотореконструкция событий из хроники жизни великих людей. При помощи ярких постов организаторы хотят привлечь внимание к герою и вовлечь молодых людей в более глубокое изучение персонажей и эпох российской истории и культуры.

«Цель проекта прежде всего образовательная. Мы используем язык современных социальных сетей, чтобы рассказать о жизни этих выдающихся людей, о том, что они считали важным для себя, о том, что сделали для страны. Знание собственной истории - это важный элемент формирования духовно-нравственных ценностей и чувство гражданской общности у молодого поколения», - отметил коммерческий директор BotCreators Евгений Боровков.

Чат-бот реагирует на сообщения пользователей в сообществе, отвечая отрывками стихов Пушкина, крылатыми фразами Фаины Раневской, изречениями Екатерины Второй и Михаила Ломоносова. При помощи ведения блога и чат-бота привлекается внимание пользователей к герою, и молодые люди получают шанс узнать исторический персонаж и его эпоху ближе.



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