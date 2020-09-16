Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Связной» запустила магазин на AliExpress

Интернет E-commerce Ритейл Розница Интернет Техника

Компания «Связной» начала продажи электроники в своем магазине на AliExpress. Это первое размещение «Связного» на маркетплейсах. Раньше ритейлер продавал товары только через собственный интернет-магазин svyaznoy.ru и сеть офлайн-точек.

«Мы всегда стремимся быть как можно ближе к нашим покупателям, поэтому рассматриваем и тестируем различные каналы продаж. Партнерство с AliExpress позволит нам выйти на совершенно новую аудиторию. В дальнейшем мы планируем принимать участие в совместных акциях, а также запускать эксклюзивные предложения для покупателей», — сказал Давид Борзилов, старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной».

«AliExpress традиционно силен ассортиментом и ценами, но мы держим курс на ускорение доставки. Локальные магазины, которые могут предложить большой выбор востребованных товаров с быстрой доставкой до двери, имеют весомое конкурентное преимущество не только перед китайскими продавцами, но и перед соотечественниками», — отметил Сергей Черемисин, коммерческий директор по стандартным категориям AliExpress Россия.

Получить заказ с AliExpress можно будет в срок от двух до 10 дней в любую точку страны — заказ привезет курьер прямо до двери покупателя. На старте в магазине «Связной» будет представлено около 100 товаров, но уже в ближайшее время ассортимент вырастет до 10 тыс. позиций (смартфоны, умные часы, беспроводные наушники, портативные колонки и другие устройства).

Напомним, что спрос на фитнес-браслеты, умные часы и прочие носимые устройства на AliExpress после окончания периода самоизоляции вырос на 80%. В топ самых популярных брендов-производителей девайсов попали Xiaomi, Huawei и Honor, а также Amazfit. Спрос на наушники вырос на 30%, среди бестселлеров — компактные беспроводные модели-вкладыши от Apple, Huawei и Xiaomi.

По данным исследования «AliExpress Россия» и Research.me, топ-5 самых популярных брендов смартфонов среди российских покупателей: Samsung, Xiaomi, Apple, а также Honor и Huawei. Средняя стоимость телефона составляет 10-20 тыс. руб. — за такую сумму покупают смартфоны более 40% опрошенных. 31% ориентируется на сумму менее 10 тыс., 20% – от 20 до 40 тыс., 8% – более 40 тыс. руб. Чаще всего смартфоны на AliExpress заказывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Перми.

Другие материалы рубрики

WhatsApp начал самовольно и без разбора выкидывать людей из групповых чатов. Проблема не решена

Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир

Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября

Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения

Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн

Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android

Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM

Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов

Показать еще

Наука

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ

На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"