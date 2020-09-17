Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Директором по маркетингу «Яндекс.Маркета» стал Андрей Филатов

Бизнес Кадры Интернет E-commerce

Андрей Филатов стал новым директором по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет». Он будет отвечать за проработку маркетингового позиционирования группы компаний, а также привлечение, удержание и возврат пользователей.

Филатов более 12 лет отвечал за маркетинг в различных технологических компаниях, где выстраивал бренд, формировал стратегии роста, руководил командами и процессами. Он начал карьеру в «Молоток.ру», потом работал в Wargaming на позиции директора по маркетингу, а последние три года руководил глобальным маркетингом крупнейшего немецкого разработчика мобильных игр Wooga.

Андрей Филатов, директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет», сказал: «Мы рады видеть Андрея в нашей команде. Уверен, что его опыт поможет компании построить долгосрочные отношения с нашими покупателями и сформировать маркетинговую стратегию с учётом тех изменений, которые происходят в группе компаний», — отметил Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет».

«Для меня большая честь присоединиться к одному из лидеров рынка электронной коммерции — "Яндекс.Маркету". Своими знаниями и опытом я надеюсь помочь ему успешно пройти высокий сезон, получить максимум от взаимодействия с другими сервисами экосистемы "Яндекса" и построить понятный для пользователя единый сервис для онлайн-шопинга», — отметил Андрей Филатов, директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет».

Другие материалы рубрики

WhatsApp, Signal и Telegram с треском провалили банальнейший тест на безопасность

«Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

WhatsApp начал самовольно и без разбора выкидывать людей из групповых чатов. Проблема не решена

Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир

Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android

Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ

На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"