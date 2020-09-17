На «Госуслугах» запущен сервис оценки школьного питания

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о запуске на Едином портале государственных и муниципальных услуг специального сервиса, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов российских школ.

Родители учеников 1-4 классов через специальную форму обратной связи могут оставить свой отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в школе.

«Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через "Госуслуги", будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат Правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России», — сказал директор департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям необходимо заполнить на Едином портале госуслуг специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

Напомним, что система бесплатного горячего питания для учащихся младших классов российских школ организована в 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина.