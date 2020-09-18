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Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС

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Компании «Ростелеком» и «Криптопро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного сертификата электронной подписи может производиться без личного присутствия гражданина. Для идентификации заявителя будут использоваться сведения из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы. Применение информационных технологий для предоставления сведений осуществляется в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона №63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от №476-ФЗ от 27 декабря 2019 г.

Для защиты биометрических данных граждан удостоверяющие центры могут использовать типовое решение «Ростелекома» по безопасности или подключиться к облачному решению компании по информационной безопасности. В обоих случаях применяются программно-аппаратные криптографические модули «Криптопро HSM» версии 2.0 и «Криптопро NGate».

«Набор решений “Ростелекома”, разработчика и оператора Единой биометрической системы, позволит удостоверяющим центрам проводить удаленную идентификацию заявителей в соответствии с требованиями регуляторов. Как типовое, так и облачное решения компании полностью готовы к встраиванию в инфраструктуру удостоверяющих центров, что даст им возможность взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

«Для того чтобы дистанционно идентифицировать получателей сертификатов с помощью Единой биометрической системы, требуется набор криптографических средств высоких классов защиты. Решения “Ростелекома”, использующие криптосредства “Криптопро”, уже успешно применяются в банках для взаимодействия с Единой биометрической системы, а теперь, уверен, окажутся востребованы и для удостоверяющих центров», — сказал заместитель генерального директора «Криптопро» Станислав Смышляев.

Для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе необходимо заключить договор с «Ростелекомом» и подключить типовое или облачное решения компании. Эти решения позволят удостоверяющим центрам выполнить новые требования законодательства без существенных дополнительных вложений.

Напомним, Единая биометрическая система позволяет дистанционно обслуживать клиентов. Удаленная идентификация происходит с помощью биометрии и логина и пароля от портала госуслуг. Безопасность сбора данных обеспечивают банки, регистрирующие граждан, безопасность хранения данных — оператор системы — компания «Ростелеком». Компания «Криптопро» обеспечивает криптографические средства защиты информации.

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