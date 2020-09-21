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Спецпроекты

Tele2 запустил портал о здоровом образе жизни

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Оператор связи Tele2 запустил ЗОЖ-портал, где абоненты смогут найти полезную информацию о трендах и новых направлениях в сфере здорового образа жизни. Клиенты смогут заниматься спортом с помощью персональных онлайн-тренировок, подобрать удобную схему правильного питания в зависимости от режима занятий и познакомиться с техниками самомассажей. Здесь же опубликована информация об экопродуктах, кинезиотейпировании, витаминах, способах диагностики здоровья и многое другое. Также на портале доступны ежедневные помощники тех, кто следит за своим здоровьем, – калькуляторы КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), давления и др.

ЗОЖ-портал будет полезен и для офлайн-активности клиентов. В рамках сервиса абоненты смогут получать информацию о специальных предложениях, акциях, скидках и подарках в спортивных магазинах и фитнес-центрах. Для тех, кто решит оформить платную подписку, будут доступны эксклюзивные интервью, мастер-классы, семинары и курсы. Пользователям также предложат индивидуальный подбор рациона питания, полезный будильник с калькулятором сна, сервисы «Дыма нет» для отказа от курения и сервис «Вода» для контроля уровня жидкости в организме.

Подписка, предоставляющая доступ к уникальным сервисам ЗОЖ-портала, стоит 8 руб. в сутки, при этом интернет-трафик из пакета не расходуется.



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