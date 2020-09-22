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eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

eBay запускает кэшбэк-сервис eBay Bonus для пользователей из России, который доступен на сайте bonus.ebay.com.

Новый сервис позволяет покупателям копить кэшбэк до 50% при приобретении товаров на eBay.com и в более чем 600 популярных магазинах и сервисах партнеров, среди которых Booking.com, iHerb, Литрес, онлайн-кинотеатр IVI и другие. Для удобства пользователей доступны: начисление кэшбэка в течение 1-3 дней с момента покупки; отзывы о магазинах от пользователей, которые уже приобрели товары с кэшбэком; актуальная информация о дополнительных скидках и акциях на eBay и у более чем 600 партнеров; персональные предложения на получение кэшбэка до 50% за покупки на eBay и у партнеров; кэшбэк-расширения для браузеров.

«Только по результатам тестового периода в несколько недель более 150 000 человек начали регулярно пользоваться кэшбэк-сервисом eBay Bonus и уже возвращают часть стоимости с каждой покупки в магазинах партнеров. Пользователи приобрели более 1 млн товаров и услуг и получили более 55 млн бонусных рублей. В будущем мы планируем развивать сервис, добавлять новых партнеров и предлагать покупателям еще более выгодные предложения», – сказал Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках.

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