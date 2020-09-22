Максут Шадаев прокомментировал законопроект о запрете некоторых видов шифрования

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев прокомментировал опубликованный министерством 21 сентября 2020 г. для общественного обсуждения законопроект о запрете определенных видов шифрования, маскирующих доменные имена.

«Полагаю, что публикация законопроекта на площадке для общественного обсуждения – это эффективный способ привлечения внимания к проблеме. Все преимущества новых протоколов шифрования запросов DNS для пользователей очевидны, но надо понимать, что их широкое распространение позволит также обходить все существующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов, в том числе сайтов, которые содержат противоправный контент (экстремистский контент, контент, нарушающий авторские права, контент, содержащий детскую порнографию).

В Mozilla в прошлом году приняли решение о включении протокола DNS-over-HTTPS (DoH) в Firefox по умолчанию. Также протокол DoH уже включен в браузер Google Chrome. Естественно, все это создает возможности для перехода на заблокированные сайты для большого количества пользователей этих браузеров, обхода режима родительского контроля. Я не думаю, что многие родители были бы этому очень рады. Насколько мне известно, по требованию Правительства Великобритании Mozilla согласилась не включать в своем браузере функцию DoH по умолчанию для пользователей в этой стране. Сделано это было во многом под давлением общественности и ассоциации британских интернет-провайдеров.

Еще раз – новые протоколы шифрования меняют весь сложившийся за время существования интернета ландшафт DNS-запросов, точка баланса между общественными интересами и защитой прав отдельной личности сдвинулась. И мы вынуждены в новых условиях искать компромисс.

Полагаю, что общественное обсуждение позволит нам собрать весь спектр мнений и найти оптимальное решение. По итогам общественного обсуждения законопроекта соберем рабочую группу и обсудим перспективы внесения законопроекта», – сказал министр.