«БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов

«БКС Мир инвестиций» запустила новый веб-сервис для инвесторов. Решение, разработанное «БКС Мир инвестиций» совместно с AIC, позволяет с удобством открывать брокерские счета, покупать готовые инвестиционные продукты, торговать ценными бумагами как опытным инвесторам, так и новичкам.

Веб-кабинет «БКС Мир инвестиций» создан с учетом всех потребностей современных пользователей в цифровой среде. Новый инвестиционный сервис будет прежде всего полезен клиентам, предпочитающим работать на стационарном компьютере или ноутбуке. Для открытия брокерского счета и покупки ценных бумаг не придется устанавливать дорогостоящее и требующее определенной подготовки программное обеспечение. Решение предусматривает встроенный торговый терминал со всеми основными функциями, упрощающий процесс для тех, кто хочет торговать самостоятельно, но не готов изучать длинные инструкции. Преимуществом нового решения является интуитивно понятный и новичкам, и продвинутым пользователям интерфейс.

Открыть брокерский счет в кабинете «БКС Мир инвестиций» можно несколькими способами: приложить фото паспорта к специальной форме на сайте, войти в личный кабинет через портал «Госуслуги» или ввести данные паспорта вручную. После проверки данных формируются документы, и клиент подписывает их в электронном виде с помощью SMS-кода. Дальнейший вход в личный кабинет происходит с помощью логина и пароля, которые придут клиенту на электронную почту. Процесс открытия счета происходит онлайн, посещать офис БКС для этого не требуется. Открыв счет, клиент может пополнять его и совершать операции.

Цифровой офис объединяет в себе все ключевые брокерские и инвестиционные услуги БКС. В онлайн-кабинете можно торговать на Московской и Санкт-Петербургской биржах, в перспективе планируется открыть доступ к зарубежным площадкам. Также инвестор может легко отслеживать баланс, просматривать аналитику по своему портфелю, изменять тариф, пользоваться персонализированной продуктовой витриной для приумножения своего капитала в соответствии с риск-профилем. В онлайн-кабинете доступны готовые решения БКС – структурные продукты, биржевые ноты, ПИФы.

«Необходимость каждой детали нового онлайн-кабинета подтверждена исследованиями и анализом полученных данных о потребностях конкретных пользователей инвестиционных услуг. Серьезная предварительная работа позволила сделать наш сервис удобным для инвестиций, обеспечить неразрывность пользовательского пути, создать все необходимые инструменты для работы», — отметил руководитель департамента по развитию продуктов в веб «БКС Мир инвестиций» Александр Головин.

«Нашей задачей было провести CX-исследование, сформировать новый пользовательский опыт и помочь клиентам БКС совершать сделки и проводить торговлю самостоятельно. Чем проще им будет пользоваться сервисом, тем будет больше сделок, а значит, сотрудничество обеих сторон станет еще выгоднее», — отметил руководитель практики «Финансы» AIC Евгений Ефанов.