Пять молодых режиссеров при поддержке Microsoft, Bazelevs и Театра на Таганке сняли альманах о технологиях для Okko

Microsoft, кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Театр на Таганке, Высшая школа кино «Арка» и мультимедийный сервис Okko представили совместный уникальный проект – альманах с элементами screenlife «Будущее, я люблю тебя». Свои короткометражные художественные фильмы в рамках него сняли пять студентов киношколы. Сюжеты не связаны друг с другом, но объединены общей идеей – польза технологий для человека. Альманах будет доступен для просмотра бесплатно в сервисе Okko с 1 октября 2020 г.

Главной целью проекта было дать молодым талантливым режиссерам возможность реализовать творческий потенциал и начать свой путь в мире «большого кино». Студентам Высшей школы кино «Арка» было предложено подумать над тем, как инновационные технологии влияют на повседневную жизнь людей, и написать короткие истории для дальнейшей экранизации. Пять лучших работ, выбранных объединенным составом жюри партнеров проекта, получили шанс воплотить свои сценарии в жизнь. Для большинства из них проект стал первым опытом в режиссуре.

Технологии своих партнеров, работающих на основе облака Azure, для вдохновения авторам предоставила Microsoft. Студия Bazelevs предложила режиссерам менторство, а также обучала интеграции в фильмы элементов screenlife – нового киноязыка, когда действие фильма происходит на экранах устройств. Театр на Таганке помог привлечь для съемок актеров собственной труппы, а также дать советы по драматургии. Okko идеологически поддержал проект, дав начинающим режиссерам возможность показать свои работы более чем 41 млн пользователей сервиса.

Технологии, показанные в фильмах, уже сегодня используют такие инновационные компании, как X5 Retail Group, Рив Гош и другие. Они также поддержали проект.