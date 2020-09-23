«Вконтакте» представила подписку VK Combo за 149 рублей в месяц

«Вконтакте» представила одну подписку VK Combo. Вместе с музыкальной подпиской пользователи получат целый набор скидок: в сервисах «Еда Вконтакте» и «Такси Вконтакте», а также проектах партнеров.

Как и подписка на «Музыку Вконтакте», VK Combo стоит 149 руб. в месяц, но включает еще и дополнительные бонусы. В среднем люди, которые пользуются предложениями VK Combo, ежемесячно экономят в 4–5 раз больше, чем тратят на подписку.

Оформить музыкальную подписку и получить доступ к бонусам VK Combo уже можно в мини-приложении. Пользователи, которые до этого не были подписаны ни на «Музыку Вконтакте», ни на Combo, получат первые три месяца новой подписки бесплатно. Те, у кого уже была хотя бы одна из подписок, смогут перейти на VK Combo до конца года. Вскоре получить доступ ко всем бонусам VK Combo можно будет при оформлении музыкальной подписки любым удобным способом — «Вконтакте» или в приложении Boom.

VK Combo объединяет все, что нужно для повседневной жизни. Подписчики смогут: слушать «Музыку Вконтакте» без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн в приложении Boom; заказывать доставку в сервисе «Еда Вконтакте» и приложении Delivery Club со скидкой 10% на 10 заказов в месяц; вызывать такси в сервисе «Такси Вконтакте» и приложении «Ситимобил» со скидкой 10%; покупать двойной чизбургер в ресторанах «Макдоналдс» за 99 руб. каждый день; оплачивать продукты в «Перекрестке» со скидкой 10%; арендовать машину в YouDrive со скидкой и кешбэком; получить дополнительные 16 ГБ в «Облаке Mail.ru»; приобретать умную колонку «Капсула» со скидкой 7%.

Список всех спецпредложений доступен в мини-приложении. Там же есть подробная информация о дополнительных бонусах — например, для большинства из них скидка от VK Combo суммируется с другими промокодами и акциями.

Александр Круглов, заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса «Вконтакте», сказал: «Сервисы экосистемы "Вконтакте" неизменно помогают в повседневной жизни — добираться на работу или в кино, заказывать обед из любимых мест, слушать музыку и делиться эмоциями через плейлисты, делать покупки. Новая единая подписка VK Combo поможет экономить на привычных делах и даст пользователям еще больше выгодных возможностей».

Подписка VK Combo объединила в себе музыкальную подписку «Вконтакте» и Boom, а также лучшие предложения программы лояльности Combo, которую Mail.ru Group запустила в октябре 2019 г.