SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц

Компания SberCloud, входящая в экосистему «Сбера», объявила о запуске нового облачного файлового хранилища для физических лиц под названием «Сбердиск».

После регистрации пользователи «Сбердиска» могут бесплатно загружать в облако 15 ГБ любых файлов и получать к ним доступ с помощью мобильных приложений из App Store и Google Play, а также через веб-интерфейс. Расширить дисковое пространство до 100 ГБ или 1 ТБ можно за 83 или 249 руб. в месяц, а также в обмен на бонусы программы лояльности «Сберспасибо».

Пользователи «Сбердиска» имеют возможность: автоматически сохранять фото и видео со своих смартфонов и планшетов; предоставлять любому человеку и организации временный или постоянный доступ к своим файлам и папкам; настраивать синхронизацию и восстанавливать удаленные файлы в течение 30 дней.

С помощью «Сбердиска» можно решать задачи хранения и резервного копирования данных, обеспечить их сохранность в случае потери или повреждения смартфона, планшета или ноутбука. «Сбердиск» также позволяет быстро обмениваться любыми файлами и может служить для архивного хранения редко используемой информации.

ИТ-инфраструктура компании SberCloud, которая обеспечивает работу «Сбердиска», расположена в центре обработки данных уровня Tier III.

Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud, сказал: «Мы разработали простое в использовании, надежное и безопасное облачное хранилище. "Сбердиск" делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для частных пользователей, а поддержка "Сбер ID" позволяет компаниям экосистемы "Сбера" и ее партнерам интегрировать и дополнять файловым хранилищем свои продукты, сохраняя при этом высочайший уровень конфиденциальности и безопасности. Наша компания располагает надежной ИТ-инфраструктурой и имеет высокий уровень экспертизы в области информационной безопасности, что подтверждается регулярным аудитом и аттестацией».

Облачное хранилище «Сбердиск» — это сочетание 15 ГБ бесплатного дискового пространства, выгодных тарифов, высокого уровня безопасности и конфиденциальности, а также интеграция с сервисами и приложениями экосистемы «Сбера». Пользователи могут входить в «Сбердиск» по «Сбер ID» — защищенному аккаунту входа на сервисы «Сбера» и его партнеров. «Сбердиск» позволяет пользователям создать единое пространство удобного хранения файлов и документов всех сервисов экосистемы.

В офлайн-режиме приложение «Сбердиск» позволяет просматривать сохраненные данные и контент без доступа в интернет на всех устройствах, на которых установлено приложение. Пользователям iOS доступно сканирование документов из приложения. Android-пользователи получат такую возможность в IV квартале 2020 г.

«Сбердиск» является частью единой подписки «Сберпрайм», куда также входят доступ в онлайн-кинотеатр Okko, скидки на заказы в Delivery Club и «Ситимобил», бесплатная доставка продуктов в «Сбермаркете» и другие специальные условия и скидки. При оформлении единой подписки пользователь получит дополнительные 15 ГБ в облачном хранилище «Сбердиск».