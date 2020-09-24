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Столичные абоненты Tele2 на день отказались от автомобилей

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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал транспортные предпочтения москвичей во время акции «День без автомобиля». 22 сентября 2020 г. столичные абоненты сделали выбор в пользу общественного транспорта – объем дата-трафика в столичном метро на 10% превысил показатель предыдущего дня. При этом загруженность дорог сократилась – в день акции на наиболее трафиковых участках автомобилисты скачали на 12% меньше гигабайтов, чем 21 сентября.

22 сентября 2020 г. в столице в двенадцатый раз прошла акция «День без автомобиля», приуроченная к одноименному международному дню. Акция помогает привлечь внимание жителей мегаполисов к проблеме загазованности городов. Так, по данным Аналитического центра при правительстве России, загрязнение воздуха автотранспортом занимает первое место среди факторов, влияющих на здоровье населения России.

Абоненты Tele2 в день акции воздержались от использования личного транспорта и выбрали более экологичные альтернативы. С помощью технологии больших данных (Big Data) Tele2 оценила пассажиропоток в общественном транспорте, на загруженных участках столичных автодорог и на парковках бизнес-центров. Сравнительный анализ проводился на основе данных за 21 и 22 сентября 2020 г.

В Московском метрополитене в день акции абоненты оператора скачали и отправили 36,3 ТБ трафика, что на 10% превышает показатель предыдущего дня. При этом наиболее трафиковой веткой стала Сокольническая линия – здесь было скачано 5,8 ТБ трафика. В утренние часы (7:00-10:00) спрос на гигабайты был наиболее заметен на станции «Комсомольская» – доля от общего числа потребленных интернет-услуг на ветке составила 29%. Пассажиры Замоскворецкой линии израсходовали 5,3 ТБ трафика, что на 8% больше, чем днем ранее. Замыкает рейтинг Арбатско-Покровская ветка – общий объем потребленного трафика составил 4,7 ТБ.

Благодаря отказу от личного транспорта столичные абоненты оператора смогли разгрузить парковки бизнес-центров. Так, количество скачанного трафика на паркинге делового центра «Москва-Сити» в пиковые утренние часы (7:00-10:00) снизилось на 12% по сравнению с предыдущим днем. Общий объем потребленного дата-трафика в этой парковочной зоне 22 сентября составил 438 ГБ. Меньшие по размеру парковки (1 тыс. – 1,5 тыс. мест) также оказались менее востребованы сотрудниками бизнес-центров – потребление трафика на стоянке БЦ «Алкон» в день акции уменьшилось на 23%.

Оператор оценил активность столичных абонентов на загруженных участках столичных автодорог. Дата-специалисты Tele2 проанализировали объем скачанного трафика на одинаковых по протяженности (9 км) зонах Волоколамского шоссе, Ленинградского шоссе и проспекта Маршала Жукова. Так, спрос на гигабайты на Волоколамском шоссе 22 сентября уменьшился на 15% по сравнению с предыдущим днем. На 2 п. п., с разницей 13%, от лидера рейтинга отстает участок Ленинградского шоссе. Отрицательную динамику дата-аналитики также зафиксировали на проспекте Маршала Жукова – потребление интернет-услуг здесь снизилось на 10%.

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