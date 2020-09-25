«Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России

Курьерская доставка «Яндекс.Еды» стала доступна еще в 24 городах России. Ранее сервис предоставлял там услугу по доставке с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс Go».

Партнеры сервиса – пешие и велокурьеры уже начали доставлять заказы «Яндекс.Еды» в Твери, Калуге, Иванове, Брянске, Белгороде, Липецке, Ульяновске, Кирове, Пензе, Ессентуках, Альметьевске, Астрахани, Чебоксарах и Сургуте. В Московской области к доставке присоединились 10 новых городов – Лыткарино, Лобня, Зеленоград, Жуковский, Домодедово, Железнодорожный, Дзержинск, Раменское, Пушкино, Троицк. Теперь местные рестораны и магазины продуктов смогут обрабатывать больше заказов, а пользователи будут получать свою еду и продукты еще быстрее.

«Яндекс.Еда» сотрудничает с профессиональными курьерскими службами и самозанятыми курьерами. Сотрудничество с сервисом – способ получить дополнительный источник дохода, заработать на свои увлечения и хобби, не отрываясь от учебы, а также возможность быстро освоиться в новом городе при переезде.

Курьеры-партнеры имеют возможность выбирать удобное для них время работы – слоты, длительностью от получаса до 12 часов. В течение каждого активного слота их жизнь и здоровье автоматически застрахованы на сумму до 2 млн руб. В сервисе предусмотрена простая и понятная система мотивации, влияющая на дополнительное вознаграждение. Это расстояние до ресторана, своевременное прибытие за заказом, расстояние до клиента и скорость доставки заказа в конечную точку. За большие расстояние предусмотрен дополнительный бонус. Сервис делится с доставщиками информацией о районах с повышенным спросом, где они могут заработать больше.

«Яндекс.Еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С «Яндекс.Едой» сотрудничают 27 тыс. заведений и более тысячи магазинов в 130 городах. С осени 2019 г. сервис также работает в Казахстане. Заказать еду можно на сайте и в приложениях «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go» для iOS и Android. Среднее время доставки заказа в Москве составляет 32 минуты.