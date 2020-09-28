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Huawei внедряет новые цифровые решения при помощи Huawei Mobile Services

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Huawei представила полностью открытые возможности экосистемы Huawei (HMS). Чжан Пиньян (Zhang Ping’an), президент пользовательских облачных сервисов (Consumer Cloud Service), Huawei Consumer Business Group, рассказал о новых решениях фирменных мобильных сервисов и сотрудничестве в различных секторах деятельности, таких как финансы, государственное управление, образование, предпринимательство, развлечения, бизнес.

Полностью открытые возможности Huawei позволяют партнерам компании внедрять инновации и добиваться цифровой трансформации. Таким образом, в таких секторах как финансы, образование, производство и развлечения появляется возможность предложить новые эксклюзивные сервисы.

В последние годы Huawei работает над созданием цифровой финансовой экосистемы, ориентированной на мобильные устройства. К примеру, обновленный сервис «Кошелек Huawei» содержит несколько инновационных функций: мобильная точка продаж, Huawei Card и другие. Компания также разработала средства защиты данных, аккаунтов и платежей, которые включают в себя сертификаты безопасности на аппаратном уровне, доверенную среду выполнения (TEE) и систему управления облачными рисками. Основные возможности HMS полностью открыты для банков и других партнеров по отрасли, расширяя их права и возможности в предоставлении широкого спектра цифровых финансовых сервисов.

Huawei City Service – это платформа для комплексного предоставления государственных услуг, которая создана совместно с локальными органами управления. Платформа охватывает шесть обширных регионов и более 30 часто используемых государственных сервисов, включая платежи, медицинские и иммиграционные услуги и многое другое. В будущем пользователи смогут осуществлять любой вид взаимодействия с государственными структурами в любое время и в любом месте при помощи Huawei ID.

В секторе образования и трудовых ресурсов Huawei запустила онлайн-платформу Link Now для координации обучения и работы. Она предлагает функции мгновенных сообщений, живого взаимодействия (live collaboration) и дистанционного обучения.

Huawei также анонсировала Huawei Business Touch — торговую платформу для своевременной отправки рекламных сообщений или сообщений пользовательских сервисов. Они могут быть доставлены по различным каналам, включая приложение Huawei Life Service. Кроме того, компания представила интеллектуальное бизнес-решение на основе интегрированных 2D/3D-карт, AR-навигации и других возможностей, а также корпоративное мобильное решение Huawei Enterprise Manager.

Huawei разработала новый сервис для сектора культурного туризма. Пользователи смогут хранить в устройствах Huawei такую информацию, как электронные идентификаторы (eID), пропуска, ключи от автомобиля и отеля, чтобы автоматически извлекать их с помощью Huawei AI Pass при приближении к терминалу. Это решение также предоставляет рекомендации маршрутов, обновления в режиме реального времени для популярных локаций (POI), а также навигации с дополненной реальностью. В настоящее время Huawei предлагает туристам новый опыт путешествий в живописном месте Дуцзянъянь (Dujiangyan).

Huawei открыла для глобальных разработчиков пять основных сервисных модулей, включая платежи, рекламу, браузинг, карты и поиск. Посредством HMS Core 5.0 компания предоставляет лидирующие возможности в области программных, аппаратных и облачных технологий. Экосистема HMS компании Huawei является третьей по величине экосистемой мобильных приложений в мире и включает более 1,8 млн зарегистрированных разработчиков по всему миру и 96 тыс. приложений, интегрированных с HMS Core.

Huawei также инвестировала $1 млрд в собственную программу Shining-Star, нацеленную на успешное сотрудничество с новыми разработчиками в рамках экосистемы HMS. Программа накопила более 10 тыс. приложений по всему миру, включая более 1 тыс. партнеров.

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