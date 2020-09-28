Huawei внедряет новые цифровые решения при помощи Huawei Mobile Services

Huawei представила полностью открытые возможности экосистемы Huawei (HMS). Чжан Пиньян (Zhang Ping’an), президент пользовательских облачных сервисов (Consumer Cloud Service), Huawei Consumer Business Group, рассказал о новых решениях фирменных мобильных сервисов и сотрудничестве в различных секторах деятельности, таких как финансы, государственное управление, образование, предпринимательство, развлечения, бизнес.

Полностью открытые возможности Huawei позволяют партнерам компании внедрять инновации и добиваться цифровой трансформации. Таким образом, в таких секторах как финансы, образование, производство и развлечения появляется возможность предложить новые эксклюзивные сервисы.

В последние годы Huawei работает над созданием цифровой финансовой экосистемы, ориентированной на мобильные устройства. К примеру, обновленный сервис «Кошелек Huawei» содержит несколько инновационных функций: мобильная точка продаж, Huawei Card и другие. Компания также разработала средства защиты данных, аккаунтов и платежей, которые включают в себя сертификаты безопасности на аппаратном уровне, доверенную среду выполнения (TEE) и систему управления облачными рисками. Основные возможности HMS полностью открыты для банков и других партнеров по отрасли, расширяя их права и возможности в предоставлении широкого спектра цифровых финансовых сервисов.

Huawei City Service – это платформа для комплексного предоставления государственных услуг, которая создана совместно с локальными органами управления. Платформа охватывает шесть обширных регионов и более 30 часто используемых государственных сервисов, включая платежи, медицинские и иммиграционные услуги и многое другое. В будущем пользователи смогут осуществлять любой вид взаимодействия с государственными структурами в любое время и в любом месте при помощи Huawei ID.

В секторе образования и трудовых ресурсов Huawei запустила онлайн-платформу Link Now для координации обучения и работы. Она предлагает функции мгновенных сообщений, живого взаимодействия (live collaboration) и дистанционного обучения.

Huawei также анонсировала Huawei Business Touch — торговую платформу для своевременной отправки рекламных сообщений или сообщений пользовательских сервисов. Они могут быть доставлены по различным каналам, включая приложение Huawei Life Service. Кроме того, компания представила интеллектуальное бизнес-решение на основе интегрированных 2D/3D-карт, AR-навигации и других возможностей, а также корпоративное мобильное решение Huawei Enterprise Manager.

Huawei разработала новый сервис для сектора культурного туризма. Пользователи смогут хранить в устройствах Huawei такую информацию, как электронные идентификаторы (eID), пропуска, ключи от автомобиля и отеля, чтобы автоматически извлекать их с помощью Huawei AI Pass при приближении к терминалу. Это решение также предоставляет рекомендации маршрутов, обновления в режиме реального времени для популярных локаций (POI), а также навигации с дополненной реальностью. В настоящее время Huawei предлагает туристам новый опыт путешествий в живописном месте Дуцзянъянь (Dujiangyan).

Huawei открыла для глобальных разработчиков пять основных сервисных модулей, включая платежи, рекламу, браузинг, карты и поиск. Посредством HMS Core 5.0 компания предоставляет лидирующие возможности в области программных, аппаратных и облачных технологий. Экосистема HMS компании Huawei является третьей по величине экосистемой мобильных приложений в мире и включает более 1,8 млн зарегистрированных разработчиков по всему миру и 96 тыс. приложений, интегрированных с HMS Core.

Huawei также инвестировала $1 млрд в собственную программу Shining-Star, нацеленную на успешное сотрудничество с новыми разработчиками в рамках экосистемы HMS. Программа накопила более 10 тыс. приложений по всему миру, включая более 1 тыс. партнеров.