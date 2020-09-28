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«Одноклассники» открыли чемпионат по разработке алгоритма для поиска «токсичных» комментариев

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске чемпионата по разработке алгоритма для обнаружения комментариев с оскорбительными и агрессивными высказываниями. Соревнование стартует 8 октября 2020 г. на онлайн-платформе All Cups, зарегистрироваться на него уже сейчас может любой разработчик алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.

Участникам чемпионата предстоит создать обученную модель для поиска комментариев, которые провоцируют агрессию или нетерпимость людей друг к другу. Например, комментарии с проявлением расизма, ксенофобии, сексизма и других предрассудков, а также оскорблений на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или особенностей развития. Для решения этой задачи у них будет 1 месяц – до 8 ноября.

Для выполнения задачи все участники чемпионата получат доступ к анонимизированному набору данных ОК, которые были размечены с помощью «Робби» – платформы соцсети для автоматизированной работы с контентом. На основе нее они смогут разработать и протестировать свою модель алгоритма.

Лучшее решение будет интегрировано в «Робби» для анализа контента в соцсети. «Одноклассники» также планируют бесплатно передать разработанный алгоритм некоммерческим организациям и СМИ и тем самым помочь сократить издержки в работе с комментариями на их ресурсах.

Кроме работы с актуальной для всего Рунета задачей, победители чемпионата получат денежные призы: за первое место — 150 тыс. руб., второе — 125 тыс. руб., третье — 100 тыс. руб., четвертое по шестое место включительно — 50 тыс. руб. Участники, которые попадут в топ-50 разработчиков ML-модели, получат памятные подарки от организаторов.

Созданная во время чемпионата обученная модель будет помогать модераторам ОК быстро идентифицировать «токсичные» комментарии и отправлять на модерацию. При этом алгоритм не будет использоваться для автоматической блокировки авторов комментариев.



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