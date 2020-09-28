«Яндекс» представил набор сервисов «Яндекс.Почта 360»

«Яндекс» запустил набор сервисов для работы, объединённых общим интерфейсом. С его помощью можно решать самые разные задачи: вести переписку, работать с документами и проводить видеовстречи. Новый продукт получил название «Яндекс.Почта 360».

В набор сервисов входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Мессенджер» и «Заметки». Любым из этих сервисов можно пользоваться как раньше, но переключаться между ними теперь удобнее. Так, итоги встречи в Телемосте можно сразу же записать в Заметках, а потом отправить всем участникам — по почте или в мессенджере. Позже в «Яндекс.Почте 360» появится возможность менять набор сервисов в меню по своему усмотрению.

«Cейчас многие используют почту в основном для делового общения, поэтому мы хотим превратить её в удобное рабочее место. У Яндекса есть Диск, Телемост, Календарь и другие сервисы, которые многие применяют в работе. Чтобы людям было удобнее ими пользоваться, мы соединили эти сервисы в одном интерфейсе, а в дальнейшем будем добавлять в Яндекс.Почту 360 новые возможности», — сказал Сергей Ляджин, руководитель персональных сервисов «Яндекса».

«Яндекс.Почтой 360» можно пользоваться бесплатно. В ней будут доступны все основные функции входящих в набор сервисов и 30 ГБ пространства на «Яндекс.Диске».

Для тех, кому нужны дополнительные возможности, есть расширенная платная версия. Она стоит от 79 рублей в месяц в зависимости от набора функций. Среди них — дополнительное место на «Диске», приоритетная поддержка и многое другое. Владельцы почтовых ящиков на «Яндексе» могут попробовать расширенную версию бесплатно, на это даётся от одного до трёх месяцев.

«Яндекс.Почта 360» будет полезна организациям. Они получат почтовые ящики в домене компании, возможность делать рассылки по сотрудникам, облачное хранилище с онлайн-редактором документов, расширенные возможности для переадресации писем и другие функции. Организации, которые подключат набор сервисов до 28 октября, смогут полгода пользоваться им бесплатно.

Сначала «Яндекс.Почта 360» заработает у части пользователей. При желании можно будет вернуться к старому интерфейсу.