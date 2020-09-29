Представлены новые тарифы облачных видеоконференций VideoMost

Для всех пользователей облачного сервиса VideoMost начали действовать новые тарифы по более выгодным ценам. Теперь даже в бесплатном тарифе VideoMost Free можно проводить HD видеоконференции на 100 пользователей. Кроме того, абоненты тарифа Free могут пользоваться всеми инструментами для совместной работы (включая показ рабочего стола и презентаций, электронную доску, обмен файлами, мобильный мессенджер, проведение опросов, и т.п.), наравне с пользователями платного тарифа Pro.

Единственное ограничение бесплатного тарифа VideoMost Free – длительность конференции не более 45 минут, что, впрочем, достаточно для проведения неограниченного числа школьных уроков в неограниченном количестве школ.

В платном тарифе VideoMost Pro стоимость которого составляет 1170 рублей в месяц, доступны все опции бесплатного тарифа Free, нет лимита времени для конференций, и есть техническая поддержка платных клиентов. Кроме того, при оформлении тарифа сразу на 6 и 12 месяцев клиентам доступна скидка в размере 5% и 10% соответственно.

Для тех, кто оформит подписку на 12 месяцев до конца октября 2020, мы приготовили дополнительный бонус – скидка удваивается и цена за месяц 1000 рублей.

Для предприятий, которым требуется расширенный набор функционала при проведении видеоконференций, мы предлагаем воспользоваться тарифом Business. В пакет тарифа Business включены такие опции как подключение аппаратных ВКС терминалов по протоколам SIP/H.323, запись видеоконференций, использование хранилища данных в облаке, проведение вебинаров и трансляций, расширенная техническая поддержка – ответы специалистов VideoMost на любые вопросы по почте, телефону, в мессенджерах.

Облачный сервис VideoMost создан на базе отечественного программного сервера VideoMost, который работает на ОС Linuх, но интегрируется с продуктами экосистемы Microsoft (включая Outlook/Exchange). Сервер VideoMost входит в реестр отечественного ПО, полностью соответствует всем требованиям политики импортозамещения, и составляет конкуренцию Zoom и Skype. Для абонентов тарифа Business, кроме SaaS, VideoMost также предлагает аренду серверов в облаке (PaaS) с оплатой за выбранный период. VideoMost предлагает возможность установки сервера в инфраструктуре заказчика (on premise) для полного контроля. Другими словами, возможны любые комбинации public/private/hybrid cloud.

VideoMost продолжает поддерживать российские школы и вузы. Именно поэтому в новом бесплатном тарифе длительность конференции равна одному академическому часу. На базе облачного сервиса VideoMost удобно создавать коммуникационные сообщества учителей, учеников, родителей и администрации школы, и использовать сервис как платформу для дистанционного обучения. С помощью VideoMost можно проводить интерактивные уроки, семинары, и аттестационные мероприятия. Функция обмена файлами позволяет выкладывать учебные и справочные материалы, тесты, результаты аттестаций и т.п. для скачивания. Все конференции можно запланировать заранее в соответствии с расписанием занятий и предварительно разослать приглашения ученикам для быстрого входа и участия в интерактивных онлайн уроках.