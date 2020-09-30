«Магнит» и «Яндекс.Еда» стали партнерами

«Яндекс.Еда» и «Магнит» начали тестировать совместный проект по доставке продуктов питания из 10 магазинов «у дома» в Ростове-на-Дону. Клиенты могут сформировать заказ почти из пяти тысяч наименований товаров, среднее время доставки составит 35 минут. По итогам пилотирования планируется поэтапно подключать к сервису торговые точки по всей географии сервиса и розничной сети.

На этапе пилотирования к «Яндекс.Еде» подключен первый пул магазинов в Ростове-на-Дону, из которых пользователи могут заказать продукты питания и непродовольственные товары: овощи, фрукты, молочную, мясную, рыбную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, бытовую химию, товары для дома, корма для животных и другие. Ограничений по сумме заказа и количеству позиций в корзине нет, цены аналогичны тем, что действуют в физических магазинах. Оформить покупку можно через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда» и Яндекс Go, а также на странице eda.yandex.ru. Собирают заказы специалисты, обученные «Яндекс.Едой», — мастера покупок, в дальнейшем это будут делать также работники розничной сети «Магнит». Все заказы доставляются бесконтактным способом в радиусе 3 км от магазина, что делает процесс обслуживания максимально оперативным.

Проект с сервисом «Яндекс.Еда» — один из ключевых в направлении развитии омниканальности для «Магнита».

«Мы хотим предложить нашим покупателям комплекс полезных цифровых сервисов, в котором они сами смогут выбрать наиболее удобные для себя. Яндекс. Еда — один из крупнейших игроков в сегменте e-commerce, а в наши оффлайн магазины ежедневно приходят 16 млн покупателей в 65 регионах страны. Синергия экспертизы партнера и наших возможностей как ритейлера может стать новым интересным предложением для покупателей», — сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Мы верим в большой потенциал e-grocery. И для начала региональной экспансии с услугой экспресс-доставки продуктов мы объединили усилия с лидером рынка, которого знают и любят покупатели по всей стране. Доставка из магазинов «Магнит» позволит нашим пользователям заказывать продукты по наиболее привлекательным ценам, а наш партнёр получит доступ к многомиллионной аудитории экосистемы Яндекса, в которую встроен сервис «Яндекс.Еда». Этот проект — начало долгосрочного стратегического партнёрства в сфере электронной коммерции», — отметил генеральный директор «Яндекс.Еды» Дмитрий Масюк.