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В «Алисе» появились интерактивные рецепты

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что в умных колонках с «Алисой» появились интерактивные рецепты. Теперь пользователи могут готовить вместе с «Алисой»: она будет пошагово зачитывать рецепт, а если человек что-то не поймёт — ответит на вопросы. Рецептами с голосовым помощником поделились кулинарные блогеры.

В умных колонках есть интерактивные рецепты сырников, борща, шарлотки и ещё пары десятков простых и вкусных блюд. Чтобы начать готовить, достаточно сказать: «Алиса, давай приготовим харчо» или «Алиса, как готовить шакшуку?». Она перечислит ингредиенты, объяснит, что делать на каждом этапе, а чтобы человек не заскучал — включит фоном музыку. Рецепты блогеров адаптировали для колонок так, чтобы людям было легко воспринимать их на слух и следовать инструкциям. Авторы рецептов — Александра Новикова, Юлия Ковальчук, Раиса Алибекова, Юлия Сурикова и другие блогеры.

«Алиса уже умела зачитывать рецепты из интернета, но мы решили пойти дальше и сделать их интерактивными. Для этого выбрали простые и в то же время интересные авторские рецепты, по которым каждый сможет приготовить что-нибудь вкусное. Делать это с помощью голосовых инструкций удобнее, чем заглядывать в смартфон или кулинарную книгу», — сказал Андрей Законов, руководитель продукта «Алиса».

Умная колонка поможет, даже если не знаешь, что приготовить. Стоит спросить: «Алиса, какие рецепты ты знаешь?» или «Алиса, что приготовить на завтрак?» — и она предложит подходящие варианты. А если попросить рецепт блюда, который «Алиса» ещё не умеет готовить, она найдёт его в интернете и зачитает.

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