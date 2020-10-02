Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Крупнейший ритейлер Урала вышел на AliExpress

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

На маркетплейсе AliExpress открылся официальный магазин «Сима-ленд» — торговой компании из Екатеринбурга, в ассортименте которой более 1 млн товаров из России, Китая и стран Европы. По итогам 2019 года «Сима-ленд» занимала 15 место в рейтинге ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России по версии агентства Data Insight.

Первое время в магазине «Сима-ленд» на AliExpress будет представлено около 60 тысяч товаров: посуда, домашний текстиль, декор для дома, товары для хранения вещей, вечеринок, рукоделия, осветительные приборы, спортивные товары, а также игрушки и товары для мам и малышей. Покупатели смогут получить заказ по всей России в срок от 1 до 14 дней.

Стоимость доставки для покупателей будет определяться по стандартным для AliExpress тарифам: от 0 до 199 руб. в пункты выдачи заказов и 0 до 399 руб. курьером до двери (в зависимости от суммы заказа и региона доставки). Логистический партнер магазина — компания «Цайняо» (входит в Alibaba Group и является третьим по величине логистическим оператором в мире). Интернет-магазин будет пользоваться услугой дропшиппинга — такой формат позволяет продавцам из регионов сокращать затраты на последнюю милю до 50%.

«Товары для дома — одна из самых крупных категорий в локальной части AliExpress: ассортимент в магазинах российских продавцов превышает 500 тысяч товаров. Нам важно, чтобы пользователи маркетплейса могли найти любой нужный им товар, и появление такого крупного магазина, как «Сима-ленд», этому однозначно способствует. Продавец внимательно следит за справедливостью цен на свой ассортимент, а значит, покупатели смогут быть уверены в том, что покупки выгодны», — говорит Андрей Воронин, руководитель направления «Дом» на AliExpress Россия.

«Для нас это новая ступенька и очень интересный опыт. Сейчас мы активно развиваем направление розничных продаж, и AliExpress, определенно, одна из лучших площадок для этого — будем расширять ассортимент. Не скроем, мы рады сотрудничеству не только из-за того, что AliExpress — глобальная платформа, но и потому что у нас схожие миссии: продавать хороший товар по низким ценам», — сказала Дарья Гончарова, заместитель директора департамента продаж «Сима-ленд».

Другие материалы рубрики

Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу

Крупнейший в мире хостинг ИТ-проектов запустил бесплатный поиск ошибок в ПО

Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные

Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем

Российский «убийца» Zoom от «Яндекса» очень крупно обновился и пришел на iPhone и Android

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Техноблог

Почему к дрону-охраннику от Amazon слишком много вопросов?

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра