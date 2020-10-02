Крупнейший ритейлер Урала вышел на AliExpress

На маркетплейсе AliExpress открылся официальный магазин «Сима-ленд» — торговой компании из Екатеринбурга, в ассортименте которой более 1 млн товаров из России, Китая и стран Европы. По итогам 2019 года «Сима-ленд» занимала 15 место в рейтинге ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России по версии агентства Data Insight.

Первое время в магазине «Сима-ленд» на AliExpress будет представлено около 60 тысяч товаров: посуда, домашний текстиль, декор для дома, товары для хранения вещей, вечеринок, рукоделия, осветительные приборы, спортивные товары, а также игрушки и товары для мам и малышей. Покупатели смогут получить заказ по всей России в срок от 1 до 14 дней.

Стоимость доставки для покупателей будет определяться по стандартным для AliExpress тарифам: от 0 до 199 руб. в пункты выдачи заказов и 0 до 399 руб. курьером до двери (в зависимости от суммы заказа и региона доставки). Логистический партнер магазина — компания «Цайняо» (входит в Alibaba Group и является третьим по величине логистическим оператором в мире). Интернет-магазин будет пользоваться услугой дропшиппинга — такой формат позволяет продавцам из регионов сокращать затраты на последнюю милю до 50%.

«Товары для дома — одна из самых крупных категорий в локальной части AliExpress: ассортимент в магазинах российских продавцов превышает 500 тысяч товаров. Нам важно, чтобы пользователи маркетплейса могли найти любой нужный им товар, и появление такого крупного магазина, как «Сима-ленд», этому однозначно способствует. Продавец внимательно следит за справедливостью цен на свой ассортимент, а значит, покупатели смогут быть уверены в том, что покупки выгодны», — говорит Андрей Воронин, руководитель направления «Дом» на AliExpress Россия.

«Для нас это новая ступенька и очень интересный опыт. Сейчас мы активно развиваем направление розничных продаж, и AliExpress, определенно, одна из лучших площадок для этого — будем расширять ассортимент. Не скроем, мы рады сотрудничеству не только из-за того, что AliExpress — глобальная платформа, но и потому что у нас схожие миссии: продавать хороший товар по низким ценам», — сказала Дарья Гончарова, заместитель директора департамента продаж «Сима-ленд».