«Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена

«Билайн» объявил о значительном расширении покрытия сети в московском метро. Теперь быстрый и стабильный мобильный интернет, а также устойчивая голосовая связь доступны на самых загруженных ветках московского метро – Кольцевая, Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская. По данным метрополитена, пассажиропоток этих 4-х веток составляет 52% от общего трафика метро в месяц.

На данный момент 4G доступен на всех станциях, тоннелях и переходах Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий. А также практически на всем пути следования пассажиров по Замоскворецкой и Калужско-Рижской линий, за исключением нескольких тоннелей, где работы будут завершены до конца октября 2020 года. В ежедневном режиме ведется мониторинг и оптимизация сети для улучшения качества связи и доступности сервисов. Обеспечить 100% покрытие сетью планируется уже к концу ноября 2020 года.

Благодаря модернизации сети средняя скорость мобильного интернета «Билайн» в метро уже сейчас существенно выросла, и теперь клиенты «Билайн» могут непрерывно и в хорошем качестве получать доступ к любимым сервисам со своего смартфона на протяжении своего пути следования на этих ветках.

По данным «Билайн.Аналитика», большинство клиентов «Билайн» во время поездок в метро пользуются мессенджерами и социальными сетями. Среди развлекательных сервисов наиболее востребованными являются видеохостинги – почти 50% пассажиров любит смотреть видео во время поездок. Среди них наибольшая доля приходится на мужчин в возрасте 30-35 лет. А вот музыкальные сервисы востребованы больше у женщин - почти 60% регулярно слушают музыку в дороге. Больше всего меломанов среди девушек от 18 до 25 лет.

По итогам сентября 2020 года клиенты «Билайн» использовали в 4,5 раза больше мобильного интернета на этих ветках, чем год назад. Наибольший рост пришелся на Таганско-Краснопресненскую линию, где мобильный трафик увеличился более чем в 10 раз. Ориентируясь на потребности клиента в качественной мобильной связи, «Билайн» установил в метро 513 новых базовых станций и уже модернизировал почти 100 км собственного излучающего кабеля в тоннелях, что позволит обеспечить доступность сервиса при возрастающих нагрузках на сеть.

Дмитрий Машин, директор Московского региона, сказал: «Развитие сети в московском метро – приоритетный проект в рамках масштабной программы по улучшению качества связи в Москве. Новый уровень сервиса клиенты «Билайн» могут оценить уже на 126 из 218 подземных станций. А в конце ноября 2020 года мы планируем обеспечить 100% покрытие сети на всей территории метрополитена. Наша цель – предоставить непрерывный и быстрый доступ ко всем необходимым мобильным сервисам при перемещении клиентов по городу в течение всего дня. Поэтому мы в равной степени работаем над улучшением покрытия мобильной сети как внутри метрополитена, так и снаружи: в жилых комплексах, коттеджных поселках, на автодорогах и железнодорожных узлах, в торговых и бизнес-центрах, а также других социально значимых объектах в городе».