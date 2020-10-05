Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось за полгода

К концу сентября 2020 г. с Aliexpress работали более 22 тыс. российских продавцов, в ассортименте которых более 3,5 млн товаров. По сравнению с весной эти показатели выросли в два раза: в марте на платформе было 10 тыс. продавцов с ассортиментом из 1,5 млн товаров.

Самые быстрорастущие категории локального маркетплейса — еда и электроника: за полгода ассортимент такой продукции вырос в 23 и 24 раза соответственно. Сейчас российские продавцы Aliexpress предлагают более 100 тыс. продовольственных товаров и более 364 тыс. товаров в разделе «Электроника». Далее по темпам роста ассортимента идут категории одежды, обуви и аксессуаров, игрушек и товаров для хобби, а также товаров для школы и офиса — здесь ассортимент с марта увеличился в семь раз. Количество локальных товаров в категориях «Красота и здоровье», «Спорт», «Украшения и аксессуары» за полгода выросло в четыре раза.

Рост показателей локального маркетплейса объясняется не только внешними факторами, такими как поиск ритейлерами новых каналов онлайн-продаж из-за карантина, но и внутренними. В частности, весной «Aliexpress Россия» отменила комиссию для всех новых продавцов на первые 100 товаров или первые полгода (в зависимости от того, что наступит раньше). Затем вместе с логистическим оператором «Цайняо» (входит в Alibaba Group) компания ввела субсидии на доставку, которые позволяют продавцам экономить до 30% от затрат на логистику, а для продавцов категории fashion «Цайняо» запустил специализированные сортировочные центры, которые позволяют на треть сократить время сортировки и отправки товаров покупателям. Также на Aliexpress появился раздел Aliexpress Plus с более быстрой доставкой и стандартные тарифы на доставку для покупателей, что привлекло новых пользователей и стимулировало продавцов выходить на маркетплейс. В 2020 г. к Aliexpress присоединились известные в России производители и продавцы продуктов питания, такие как «Лента», «Андерсон», «Боржоми», продавцы одежды и обуви, среди которых Puma, Kari, Tom Tailor, «Твое», сеть электроники «Связной», ювелирный бренд Pandora и многие другие.

«Российские продавцы и товары занимают все более важное место на Aliexpress. Китайский ассортимент по-прежнему шире, но локальные магазины уверенно конкурируют по срокам доставки и уровню сервиса — в том числе по консультированию клиента до продажи и после покупки. И покупатели голосуют рублем: так, в первый день летней распродажи оборот локальных продавцов составил треть от общего оборота всей платформы, и мы уверены, что это не предел», — сказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор «Aliexpress Россия».