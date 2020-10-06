Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

AliExpress предложит покупателям бесплатную установку бытовой техники

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

AliExpress Россия начинает тестировать услугу установки бытовой техники, купленной на маркетплейсе. Первым магазином, клиенты которого в октябре смогут воспользоваться новым сервисом, станет немецкий бренд Zigmund&Shtain. Бесплатная установка распространяется на варочные панели, духовые шкафы, посудомоечные машины, плиты, холодильники и встраиваемые микроволновые печи. По итогам тестового периода AliExpress планирует предложить решение по установке крупной бытовой техники всем продавцам таких товаров на маркетплейсе.

Во время тестового режима покупатели смогут заказать технику с установкой в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Волгоград, Тулу и Краснодар. Заказ будет доставлен в течение 1—5 дней. Дата установки согласовывается дополнительно в течение 1—2 дней после заказа по телефону, который указан в профиле пользователя на AliExpress. Все работы по установке застрахованы на сумму в 50 тыс. рублей, гарантийный срок установки — 1 год.

Расходы по установке техники в период тестирования услуги несет продавец.

«Мы специально запустили услугу сначала в тестовом режиме, чтобы оценить спрос. В будущем мы хотим дать продавцам удобное решение с возможностью выбора: компенсировать расходы на установку, получая таким образом конкурентное преимущество перед другими продавцами, или предлагать покупателям эту услугу как платную опцию. В любом случае покупатели будут в выигрыше, так как вся техника будет установлена проверенными мастерами, работа которых застрахована и есть гарантия», — отметил руководитель направления «Крупная бытовая техника» AliExpress Россия Антон Трифонов. Партнер проекта по установке техники — компания Clicker, по созданию инфраструктуры для обмена информацией между магазином и установщиком — компания AliX, сервисный партнер AliExpress Россия, управляющий рядом крупных магазинов на платформе.

За последние полгода ассортимент бытовой техники от российских продавцов AliExpress вырос на 60% и сейчас составляет около 75 тыс. товаров. В время карантина наблюдался бум продаж крупной бытовой техники — общие продажи увеличились на 200% год к году. Самыми популярными категориями стали холодильники (+350% год к году) и электроплиты (+80% год к году). Среди брендов лидировали Zigmund&Shtain, LG, HIBERG и Candy. Средний чек в категории вырос на 23% год к году. Также рос спрос на технику, применяемую на даче: продажи варочных панелей «домино» с двумя конфорками выросли на 45% к году, а узкие стиральные машины люди стали покупать чаще на 85%.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM

Доступное цифровое образование для российских регионов требует 6 миллиардов

OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец»

Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу

Крупнейший в мире хостинг ИТ-проектов запустил бесплатный поиск ошибок в ПО

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Техноблог

Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов?

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра