Доставкой продукции сети «Дочки-сыночки» займется 5Post

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, и сеть магазинов детских товаров «Дочки-сыночки» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнёрство позволит расширить географию доставки детских товаров, а также сделает получение заказа быстрее и проще.

Покупатели могут забрать свои посылки в постамате или на кассе ближайшего магазина «Пятёрочка» во всех регионах присутствия сервиса, кроме Москвы и Московской области. Для этого на этапе выбора варианта доставки необходимо отметить подходящую «Пятёрочку» и оплатить покупку. Посылку можно будет забрать в течение семи дней с момента получения SMS о её поступлении. Полный список доступных пунктов выдачи 5post можно узнать на сайте компании «Дочки-Сыночки».

«Сегмент детских товаров является одним из крупнейших в онлайн-торговле, и мы активно развиваем партнёрства в данной сфере. Первыми к сервису подключились сеть «Дочки-сыночки», где можно найти уникальный ассортимент для детей, товары для материнства и многое другое. Сотрудничество позволит клиентам экономить время, совершая покупки онлайн, и получать все необходимые детские товары в ближайшей «Пятёрочке», - сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

«Мы всегда открыты для партнёрских отношений, которые дают дополнительные сервисы и преимущества нашей аудитории. Сотрудничество с 5Post существенно повышает доступность наших товаров за счет масштабов региональной сети наших партнеров и открывает новые возможности покупателям в тех регионах, где мы не представлены оффлайн-магазинами», - отметил Антон Павлов, представитель компании «Дочки-сыночки».

Сеть «Дочки-сыночки» стала первым детским ритейлером, подключенным к сервису 5Post. Сервис также сотрудничает с крупнейшими интернет-магазинами, такими как Wildberries, AliExpress, iHerb, Беру! и другими, и планирует активно развивать партнёрские отношения, в том числе с интернет-магазинами товаров для детей. Доставка заказов осуществляется за счёт собственного логистического решения 5Post через 17 сортировочных центров компании.