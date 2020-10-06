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На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что обладатели «Яндекс.Плюс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Эти сервисы теперь принимают и начисляют баллы «Яндекс.Плюса».

«Яндекс.Маркет» полностью обновил предложение для пользователей «Яндекс.Плюса». Прежде обладатели подписки ежемесячно получали несколько «Маркет Бонусов», которые давали суммарную скидку от 1000 рублей на все или некоторые категории товаров, а теперь они будут получать кэшбэк баллами «Яндекс.Плюса» за покупки на «Маркете» — до 5% от стоимости товара. Если баллов достаточно, то ими можно оплатить практически всю стоимость товаров — за каждый нужно будет заплатить только 1 рубль.

Получить баллы можно за покупку товаров, которые доставляются со складов «Маркета», — это 550 тысяч самых разных наименований. Сколько именно баллов полагается за покупку, пользователь увидит и в карточке товара, и в корзине. Потратить баллы на «Маркете» можно на товары, которые предоплачены банковской картой, Apple Pay или Google Pay. Однако баллы на «Маркете» не работают с некоторыми категориями товаров, например, БАДами.

Кэшбэк теперь также начисляется и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». При покупке или аренде тех фильмов и сериалов, которые доступны только за отдельную плату, 20% от оплаченной суммы вернется пользователям баллами «Яндекс.Плюса». Использовать эти баллы можно также на «Кинопоиске» и других сервисах, оплачивая последующие покупки частично или полностью. Сейчас эта возможность доступна при покупках на сайте «Кинопоиска», скоро она появится и при покупке и аренде фильмов через SmartTV.

Баллами можно полностью или частично оплачивать поездки на «Такси» и «Драйве», билеты в кино или театр на «Афише», заказы в «Еде» и «Лавке».

«Яндекс.Плюс» включает в себя подписку на «Яндекс.Музыку», кино и сериалы на «Кинопоиск HD» (более 7500 фильмов, мультфильмов и сериалов, доступных по подписке), и позволяет получать кэшбэк баллами в приложении Яндекс Go и другие спецпредложения от сервисов «Яндекса». «Плюс» доступен по всей России, а также в Казахстане, Беларуси, Узбекистане и Израиле. Сейчас сервис является самым крупным на рынке — им пользуются более 4 миллионов подписчиков.

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