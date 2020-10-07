«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве

«Яндекс.Драйв» предлагает новый способ использовать автомобиль как свой собственный, не покупая. В приложении появилась возможность арендовать машину по подписке на срок от одного месяца до полутора лет. Подписка позволяет не думать об оформлении, обслуживании и страховке — «Драйв» берёт это на себя.

Заказать машину можно не выходя из дома в несколько кликов: выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. К началу аренды «Драйв» привезет чистую и заправленную машину по адресу. Доступны будут как новые автомобили, так и машины из парка Драйва: Mercedes, BMW, Škoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf. Благодаря разнообразию брендов можно пробовать разные модели.

Самое удобное: бесключевой доступ к автомобилю, удалённый прогрев и охлаждение, бесконтактная заправка, оплата штрафов, возможность одновременно с подпиской пользоваться каршеринговыми машинами, а также настройка семейного доступа к автомобилю — всё это тоже будет доступно в приложении.

«За 2,5 года мы научились управлять парком и обслуживать более 16 000 автомобилей каршеринга. Теперь мы хотим масштабировать наш опыт. Мы нашли способ, как совместить лучшие технологии в каршеринге и владение автомобилем. Подписка — это новый продукт, где можно будет использовать машину как свою собственную, а управлять всеми процессами — через мобильное приложение», — сказала Анастасия Адилова, операционный директор «Яндекс.Драйва».

В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни — можно не переживать о ремонте или ДТП. В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезёт её на СТО и вернёт обратно. Также в приложении можно будет заказать дополнительные услуги, например мойку, заправку или перегон машины в любую точку города. Сотрудники Драйва сделают всё сами, без вашего присутствия. А если останутся вопросы, круглосуточная служба поддержки всегда подскажет, что делать.

Итоговая цена подписки зависит от срока аренды, новизны автомобиля, модели и других факторов. На стоимость также влияет, сколько километров пробега выберет пользователь. Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 000 км стоит 19 000 рублей в месяц, а BMW 5 серии из парка «Драйва» с тем же пробегом — около 49 000 рублей.

Оплата списывается раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью — как выберет пользователь. Заправку, регулярные мойки и платные городские парковки пользователь оплачивает самостоятельно.

Часть функционала подписки появится уже сегодня, а некоторые услуги будут доступны чуть позже.