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«Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

«Сбермобайл» (бренд оператора связи «Сбербанк-Телеком»), входящий в экосистему «Сбера», оператор мобильной связи Tele2 и компания Huawei протестируют сценарии использования технологии 5G на базе технологий и инфраструктуры экосистемы «Сбера». Три компании подписали меморандум о намерениях и договорились о создании рабочей группы по исследованию технологических возможностей стандарта 5G.

«Сбермобайл», Tele2 и Huawei проведут несколько этапов кабинетных исследований для разработки новых бизнес-моделей в сетях 5G, способов монетизации технологии, вариантов ее масштабирования и использования в различных сегментах и отраслях экономики. Испытания будут проводиться совместно с компаниями экосистемы «Сбера», в том числе Cognitive Pilot, с применением платформ «Сбермобайл», инфраструктуры Tele2 и разработок Huawei.

Будут проработаны варианты использования 5G для платформы смарт-аналитики на основе искусственного интеллекта, управления парком беспилотной техники, транспортной инфраструктурой и мониторинга сельскохозяйственных процессов. Технология 5G должна обеспечить передачу видеопотока данных с беспилотной техники для взаимодействия автопарка в режиме реального времени, дистанционного управления техникой и построения достоверной картины в режиме реального времени на основе визуальных данных с места.

Еще одна область исследования — создание цифрового двойника города в ходе строительства умного квартала Рублево-Архангельское в Москве. В рамках проекта благодаря технологии интернета вещей будет создан единый ситуационный центр управления зданиями и инфраструктурой умного квартала, а также построены системы мониторинга за строительными работами на объекте в режиме реального времени.

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», сказал: «Технология 5G предоставляет принципиально новые возможности по цифровизации бизнеса любого размера в самых разных отраслях экономики. "Сбер" обладает уникальной экосистемой, которая включает в себя все компоненты для сквозной цифровизации компаний — от оснащения домов, офисов и даже транспортных средств умными устройствами до создания современных "цифровых двойников" предприятий, передающих данные в режиме real-time. Мы обладаем самым современным стеком технологий, которые могут быть масштабированы и адаптированы к требованиям 5G. Такая комбинация возможностей и технологий позволяет предлагать нашим клиентам новые сервисы и решения».

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2, сказал: «Tele2 первой на российском рынке запустила пилотную зону 5G на Тверской улице в августе 2019 г. и успешно демонстрировала пользовательские и промышленные сценарии применения технологии. Полноценный запуск 5G пока остается перспективой, но он в любом случае состоится, как только будет решен вопрос доступности частот. Рынок и передовые компании должны быть технологически готовы к коммерческому развертыванию сетей. Вместе с нашим партнером "Сбермобайлом" мы исследуем две важные области — автономное применение технологии MVNO-оператором и широкий спектр ее возможностей на базе развитой цифровой экосистемы "Сбера". Вместе мы пополним портфолио успешных кейсов и изучим возможности коммерциализации технологии, что особенно важно с учетом недостаточного пула практических сценариев использования 5G».

Чжао Лэй, вице-президент Huawei Technologies, генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России, сказал: «В рамках стратегического сотрудничества со "Сбермобайлом" и Tele2 мы объединим наши усилия для разработки успешных бизнес-моделей и адаптаций технологий 5G для MVNO. Мы верим, что благодаря синергии сильнейших сторон каждого из партнеров будет создана надежная платформа для интеграции инновационных технологий».

Пятое поколение мобильной связи действует на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020) — технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволяет обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, использование режимов device-to-device (прямое соединение между абонентами) и сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами. Технологию отличает меньшее время задержки, скорость интернета — 1–2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что является катализатором развития и применения интернета вещей (IoT) в различных отраслях экономики.

Наиболее важным качеством и основным конкурентным преимуществом 5G является скорость передачи данных, а главное — возможность использования технологии сетевого слайсинга (5G network slicing) — программного разделения общего сетевого пространства на сегменты с определенными свойствами для нужд потребителей. Технология позволяет использовать разные параметры качества соединения и, по сути, персонализировать параметры связи исходя из конкретных потребностей компаний и физических лиц.

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