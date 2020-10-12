Эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот проводится на базе портала «Работа в России»

Одной из проблем перехода на безбумажный цифровой документооборот является требование кадрового законодательства, согласно которому все документы, относящиеся к сфере регулирования трудовых отношений и для которых предусмотрена личная подпись, должны подписываться в бумажном виде. Из-за этого компании, которые переводят внутренний документооборот в цифровой формат, вынуждены делать исключение для кадровых процессов. Сотрудники по-прежнему должны посещать офисы для подписания кадровых приказов, распечатанных на бумаге. Полноценная удаленная работа не получается.

В этом году в связи с пандемией наметились подвижки в этом вопросе. В России проводится эксперимент по переводу кадрового документооборота в электронную форму. Основанием для этого является Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. №122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой». Основной целью эксперимента является «определение и создание условий для использования в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных с работой, включая обмен информацией в форме электронных документов, связанных с работой, между работодателем, работником и лицом, поступающим на работу».

Площадкой для реализации эксперимента является портал «Работа в России». Участники эксперимента могут создавать и хранить кадровые документы на этом ресурсе. Также предусмотрена возможность подключения к этому ресурсу информационных систем работодателей.

Для подписания документов работодателем используется усиленная квалифицированная электронная подпись. А для работника возможно применение простой электронной подписи при условии подписания документов через портал «Работа в России».

Надеемся на успешное завершение эксперимента и переход на ведение кадрового документооборота полностью в цифровой вид.