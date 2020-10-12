«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах

«Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, и Delivery Club объявили о запуске сервиса экспресс-доставки из торговых точек ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске.

В ближайшее время возможность заказать продукты из розничной сети также появится и у жителей Санкт-Петербурга. К концу октября 2020 г. число городов, где заработает доставка, достигнет 17, а количество магазинов – 200. До конца ноября 2020 г. в общей сложности к сервису Delivery Club будут подключены магазины «Магнит» в более чем 60 городах России. Пользователям приложения Delivery Club будут доступны около 5 тыс. товарных позиций торговых точек «у дома», включая непродовольственные товары. Время доставки составляет 30-45 минут.

Экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что состав корзины клиентов Delivery Club, заказывающих товары в «Магните», практически не отличается от их покупок в офлайн-магазинах ритейлера. Самыми популярными стали товары категории фреш (фрукты и овощи), а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб. Чаще всего пользователи заказывали бананы, огурцы, картофель, хлебобулочные изделия и репчатый лук.

Пользователи Delivery Club делают в «Магните» большие заказы, сопоставимые с обычным походом в магазин: в среднем около 10-12 товаров в корзине. Интересно, что уже сформировалась аудитория постоянных пользователей доставки из торговых точек «Магнит». В среднем они делают по 7-8 заказов в месяц.

«Мы рады, что первый покупательский отклик демонстрирует востребованность нашего совместного сервиса. Мы продолжим тиражировать доставку и параллельно анализировать бизнес-процессы, чтобы при необходимости улучшать и актуализировать услугу. Запуск сервиса в регионах – важный шаг, который позволит предложить нашим потребителям в самых разных локациях новый канал взаимодействия с компанией и современный формат покупок повседневных товаров», – сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Благодаря нашей логистической экспертизе и широкой географии работы «Магнита» уже совсем скоро жители десятков городов России получат доступ к быстрой доставке продуктов через приложение и сайт Delivery Club, что стало особенно актуально в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Наша высокая скорость доставки и большой ассортимент сети магазинов «Магнит» позволяют предложить пользователям быструю доставку всех необходимых продуктов и товаров первой необходимости на дом для всей семьи», – сказал операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.