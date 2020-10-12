Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Viber добавил напоминания в «Мои заметки»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Viber представил инструмент, который позволит пользователям создавать напоминания о встречах и других важных задачах в чате «Мои заметки».

В современном мире, где темпы жизни постоянно ускоряются, а графики работы становятся все более хаотичными в связи с пандемией, напоминания и списки становятся критически важными для того, чтобы сохранять контроль над делами. Нужно помнить дни рождения, время проведения онлайн-экзаменов, видеоконференций и многое другое. Новая функция Viber позволяет хранить список задач прямо в мессенджере.

Для того, чтобы воспользоваться инструментом, нужно зажать любое сообщение в «Моих заметках» и выбрать «Установить напоминание». После этого пользователю необходимо определить время и дату подсказки от мессенджера, а также актуальность ее повтора.

Новая функция дополняет другие возможности чата «Мои заметки». Среди них: создание заметок и списков в них; пометка дел как «выполненных» и скрытие решенных задач; пересылка сообщений из других чатов в «Мои заметки». У переадресованные постов отображается источник, благодаря которому легче вспомнить их контекст.

«Cейчас, когда мы проводим много времени онлайн и работаем удаленно, вопросы продуктивности стали особенно острыми. Все мы хотим сохранять контроль над своей жизнью и быстро адаптироваться к реальности, которая может измениться в любую минуту. В ответ на это Viber представляет новую функцию, которая добавит возможность напоминания для важных задач, звонков или других дел. Это объединяет всё необходимое в одном удобном приложении: текстовые сообщения, звонки, списки дел и напоминания для них, которые позволят еще эффективнее решать ежедневные задачи», — сказала Анна Знаменская, директор по глобальному развитию Rakuten Viber.

В России функция вышла для пользователей Android, выпуск функции на iOS ожидается в ближайшее время.

Другие материалы рубрики

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020

Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика

В России создан госсервис для проверки безопасности товаров в магазине с помощью смартфона

Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг

Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ

Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары

Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы

Техноблог

Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий?

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра