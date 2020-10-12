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«Яндекс.Почта 360» ускорила написание писем

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что пользователям «Яндекс.Почты 360» теперь будет проще придумать тему письма. Специальные алгоритмы проанализируют его содержимое и предложат подходящие варианты — например, «Заказ» или «Договор». Ранее в Почте появились подсказки, ускоряющие набор текста.

По данным «Яндекса», около 20% писем люди отправляют без темы. Такие письма легко не заметить, а кроме того — их потом сложно найти. Чтобы пользователи чаще заполняли поле с темой, «Почта» стала предлагать подсказки. Для этого «Яндекс» собрал целую коллекцию популярных тем: каждую из них использовали как минимум несколько десятков тысяч человек. Часто такие темы связаны с работой: например, «Заявка», «Акт сверки», «Коммерческое предложение».

При выборе темы учитывается текст письма, название и тип вложений. Так, если к письму прикрепили договор в PDF, Почта может предложить тему «Скан документов». Отбор тем происходит в два этапа. Сначала сервис находит в базе популярных тем 10-20 самых подходящих и объединяет их с темами, которые человек придумывал сам — это позволяет сделать подсказки персональными. Затем специальный алгоритм на основе CatBoost ранжирует получившийся список, чтобы определить лучшие темы.

Несколько месяцев назад в «Почте» заработали подсказки, ускоряющие набор текста. Так, если набрать «Высылаю вам…», сервис предложит продолжение — «договор» и «документы». Выбрать нужный вариант можно в один клик. В подсказках показываются наиболее распространенные формулировки или те, которые использует сам автор, так что личные данные не попадут к другим людям. В сентябре подсказками при наборе текста воспользовались больше двух миллионов человек.

«Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы с общим интерфейсом. Помимо Почты, в него входят «Диск», «Телемост», «Календарь», «Мессенджер» и «Заметки». «Яндекс.Почтой 360» можно пользоваться бесплатно. Для тех, кому нужны дополнительные возможности, есть расширенная платная версия.



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