Вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту и музыкальным сервисам стал Андрей Димитров

В Mail.ru Group появилась должность вице-президента по видеоконтенту и музыкальным сервисам: ее занял Андрей Димитров. Он будет заниматься выстраиванием и развитием стратегии компании на рынках видео и музыки.

В сфере ответственности Андрея Димитрова — профессиональный и полупрофессиональный музыкальный и видеоконтент на всех сервисах Mail.ru Group: во «Вконтакте», в «Одноклассниках», на «Смотри Mail.ru».

На посту вице-президента он станет курировать: музыкальное направление — на уровне бизнеса, работы с авторами и маркетинга; направление видео — на уровне контента и работы с правообладателями.

До прихода в команду Mail.ru Group Андрей Димитров был генеральным директором «ЮТВ Холдинга». Ранее являлся генеральным директором «Муз-ТВ», а до этого занимал руководящие позиции в ряде крупных медиакомпаний.

«Мы планируем расширять музыкальное и видеонаправление. Для удобства слушателей и зрителей будем пополнять библиотеку контента, а авторам предложим новые способы взаимодействия с аудиторией. Развитие контента — одна из важнейших задач, и я уверен, что многолетний опыт Андрея Димитрова поможет эффективно ее решить», – сказал Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.