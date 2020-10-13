«Яндекс.Маркет» рассказал, когда покупать новые модели iPhone

В день презентации новых моделей Apple iPhone эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на гаджеты и рассказали, какие модели популярны у россиян и когда лучше всего покупать новые iPhone. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 8 октября 2020-го.

Как отмечают эксперты «Яндекс.Маркета», традиционно цены на только что презентованные модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость «выравнивается» и с весны меняется уже незначительно. Специалисты подчёркивают, что покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остаётся ещё полгода.

По данным сервиса, при выборе мобильного телефона чаще всего россияне обращают внимание на устройства китайского производителя Xiaomi — 28% пользовательских переходов в 2020 году пришлось на предложения этого бренда. На втором месте по популярности оказался Samsung (22%), а только на третьем — Apple с 18% переходов.

В этом году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11. Чаще всего пользователи сервиса переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 ГБ и 128 ГБ. Второй по популярности моделью стал iPhone Xr, а третьей — iPhone 11 Pro.

Модели 2018 года. В сентябре 2018 года Apple анонсировала две новые линейки смартфонов: iPhone Xr и более дорогой вариант iPhone Xs/Xs Max (с экраном 6,5”). Основные отличия моделей заключаются в технологии изготовления экрана, количестве задних камер, аккумуляторе и некоторых других параметрах. Линейка Xs оснащена более качественным функционалом.

Как отмечают эксперты «Яндекс.Маркета», с начала 2019 года большинство моделей, анонсированных в 2018-м, показывали стабильное снижение стоимости. Сильнее всего потеряла в стоимости линейка смартфонов Xs. Гаджеты подешевели за 2019 год более чем на 30%, особенно модель с 64 ГБ.

Гаджеты из линейки Xs Max в прошлом году потеряли в цене чуть менее 30%. А линейка Xr за год потеряла в стоимости меньше всего — к началу 2020 смартфоны стояли примерно на 20% ниже, чем в начале прошлого года.

Модели 2019 года. В сентябре прошлого года Apple анонсировала очередные новинки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Официальный старт продаж в России пришёлся на вторую половину сентября 2019 года.

Через два месяца после старта продаж цены на новые модели начали падать. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512 ГБ. К ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%.

Самая популярная модель из новинок — iPhone 11 64 ГБ — на старте продаж стоила в среднем около 60 тысяч рублей. Сейчас средняя цена на него на Маркете составляет чуть более 50 тысяч рублей. В целом линейка iPhone 11 на данный момент потеряла в цене меньше всего.

Таким образом, стоимость линеек Xr и 11 снижалась медленнее всего. По словам экспертов «Яндекс.Маркет»а, эти модели наиболее популярны среди пользователей, поэтому и цена на них не меняется так сильно, как на модели других линеек. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, цены практически на все Apple iPhone сейчас находятся на минимальном уровне, поэтому эксперты «Яндекс.Маркет»а рекомендуют задуматься о покупке старой модели iPhone именно сейчас, а новой — весной.