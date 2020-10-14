Acer открывает новый интернет-магазин в России

Inventive eCommerce (входит в группу Inventive Retail Group) объявила о начале сотрудничества с Acer. Флагманом проекта стал интернет-магазин, также запущен бренд-шоп на Ozon.ru. В октябре зоны Acer появятся на Beru.ru, Goods.ru и Wildberries.

В начале 2020 года Inventive eCommerce – одна из крупнейших компаний по созданию и управлению интернет-магазинами и бренд-шопами – заключила соглашение о сотрудничестве с производителем компьютерной техники и электроники Acer. Целью проекта стало создание комфортных и безопасных условий для клиентов, которые в условиях пандемии предпочитают совершать покупки через Интернет, мобильные приложения, соцсети, онлайн-площадки.

Компания Inventive eCommerce разработала и запустила официальный интернет-магазин Acer на собственной IT-платформе. Помимо базовой продукции в магазине представлены отдельные линейки производителя – ConceptD и Predator. Сайт оснащен всеми современными технологическими решениями и удобным интерфейсом, что позволяет посетителям быстро и удобно совершать покупки.

Параллельно с интернет-магазином Inventive eCommerce и Acer запустили бренд-шоп на маркетплейсе Ozon.ru. В октябре планируется открытие бренд-зон на Beru.ru, Goods.ru, Wildberries и многих других.

Команда Inventive eCommerce создала сайт, запустила колл-центр и службу клиентского сервиса, разработала маршруты для оптимизации стоков, а также уникальную систему по сбору и обработке данных покупателей. Впервые на проекте будет запущена собственная курьерская служба Inventive eCommerce.

До конца года появятся мобильное приложение и чат-боты для более эффективной коммуникации с потребителем, финансовые услуги для покупателей, автоматизированный раздел для B2B-сделок и многое другое. Inventive eCommerce берет на себя системное управление проектом в РФ.

«Используя многолетний опыт работы в eCommerce, мы создаем для российских и иностранных компаний полноценную инфраструктуру прямых онлайн-продаж. Работаем со всеми eCom-каналами и партнерами, избавляя бренды от множества сложностей, которые могут возникнуть при самостоятельном запуске онлайн-продаж: адаптация внутренних бизнес-процессов под новые каналы продаж, перестройка IТ-систем и логистических процессов, найм сотрудников с экспертизой в электронной коммерции. В тесной связке с брендом и учитывая правила и схемы его работы, мы разрабатываем уникальные решения, которые позволяют трансформировать модели управления онлайн-проектами на благо бизнеса», – сказал генеральный директор Inventive eCommerce Евгений Усенко.

«При выборе партнера мы ориентировались на высокую экспертизу в области eCommerce-дистрибуции. Перед нами стояла задача выстроить омниканальную систему продаж и выйти на новые для нас динамично развивающиеся площадки с минимальными затратами и рисками. Новый официальный интернет-магазин обрел удобный интерфейс, а также все необходимые параметры и возможности, которые помогут эффективнее анализировать покупательские настроения, управлять ассортиментом и предлагать релевантные продуктовые решения», – отметил генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.